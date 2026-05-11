Skončit má i Bořil, nad Chorým se někdo smiluje, říká Šenkeřík. Zhodnotil i Spartu

„Mám na Moravě velkého příznivce, který vlastní sbírku mých dresů ještě z roku 2006. Přijel do Prahy na výlet a s celou rodinou, kterou do nich oblékl, šel na derby. Celou cestu domů, přes 300 kilometrů, synům těžce vysvětloval, co se odehrálo,“ říká Zdeněk Šenkeřík. Bývalý útočník fotbalové Slavie se v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz tentokrát věnuje výhradně událostem v sobotním derby.
Já osobně na zápase nebyl a určitě hodně dlouho do Edenu nepůjdu!
Je to obrovský faul na celý český fotbal. Naštvaní nejsou jen věrní slávističtí fanoušci, ale celý národ. Nedivím se.
Největší vinu nese jednoznačně vedení Slavie. Prapodivná kultura násilí, urážek a hulvátství speciálně na Tribuně Sever bobtná už několik let, teď se jenom všechno vylilo. S obavami jsem sledoval, jak celé prostředí hrubne.
Ač je mi to jako slávistovi líto, musím přiznat, že Sparta je v tomto ohledu mnohem dále.
Jasně se vymezila proti tvrdému jádru, která dělalo jenom potíže, nehodlá přehlížet jejich řádění. Posunula se do mezinárodní úrovně, kdežto Slavia spadla do okresního přeboru.
Souhlasím s názorem jednoho fanouška ultras Baníku Ostrava, který zachytil, že lidem z této části stadionu už nejde o fotbal, ale chtějí být především vidět. Vlastně se stát hlavními aktéry zápasu.
Nezpochybňuju, že mají krásná, vymakaná a často vtipná chorea. Ale pyrotechnika, kukly, které jsou ostatně zakázané zákonem, svědčí o tom, že mají úplně jiné cíle než sledovat hezký fotbal.
Tribuna Sever přerostla vedení Slavie přes hlavu. Každý zápas něco bouchlo, někdo odpálil dýmovnici, objevily se světlice. Přišla sice pokuta, ale jinak to nikdo moc neřešil. Hlavně když se fandilo.
Úplně mě zděsilo, jak utkání nezvládla pořadatelská služba. Jestliže má klub miliony na výplaty hráčů, tak by si mohl zaplatit pořádné pořadatele.
Nakonec zásah policie přišel z její iniciativy, přitom existuje jasná smlouva s ligovou asociací, jak se má při těchto zápasech postupovat. A derby, v němž šlo o mistra, patřilo k nejrizikovějším. Ale nikdo nebyl schopný na situaci reagovat. Jen říkám, zaplaťpánbůh, že se nikomu nic vážného nestalo.
Šéf klubu Jaroslav Tvrdík se omluvil hned v Edenu, vyjádřil lítost nad tím, co se stalo. A nijak se nevymlouval, vzal vinu na sebe, na klub. Co měl však jiného říct?
Hasil jen následky, prevence, aby k tomu nedošlo, se dlouhodobě přehlížela. Pokání přišlo příliš pozdě, ale na druhé straně musím ocenit, že nehledal zástupné problémy.
Přišly i tvrdé tresty, vyloučení hříšníci Tomáš Chorý a David Douděra byli vyřazení z kádru. Červenobílý dres už neobléknou, mají povolení si hledat nové angažmá. Z mého pohledu to mělo vedení udělat už dávno, a ještě k nim přidat Jana Bořila, protože se také neumí ovládat.
Jsem přesvědčen, že si nové angažmá seženou. Jejich agenti je budou pochopitelně hájit a jejich fotbalové kvality zpeněží. Chorému je jedenatřicet, ještě může nastřílet mnoho gólů, výkonnostně na to má.
V Edenu mu odzvonilo, ale troufám si tvrdit, že jinde po něm sáhnou. Už prosákl zájem Pardubic, určitě se může vrátit do Olomouce, kde začínal, vyrostl a nezanechal po sobě špatné vzpomínky.
Navíc po čase se všechno uklidní, spousta věcí vyšumí, přijdou další události. Nebudou se jeho prohřešky řešit s horkou hlavou. Někdo se nad ním smiluje.
Chorý byl v sezoně třikrát vyloučený, jde o ošklivý rekordní zápis útočníka. Douděra takové zářezy nemá, mohlo by leckomu připadat spravedlivější, že by ještě mohl šanci dostat.
Ale jestliže v roli vystřídaného hrubě urazí čtvrtého rozhodčího slovem, které opakovat nebudu, tak si žádnou nezaslouží. Vůbec se to neslučuje s lidskou slušností.
Vím, co si všechno čtvrtí rozhodčí vyslechnou, nejen na Slavii. Na všech stadionech. Devadesát minut pořád dokola poslouchají jen nadávky. To se už nesmí omlouvat. Hráči mají emoce, ale to s nimi už nemá nic společného. Jde o nechutné slovní agrese, nepřijatelné hulvátství.
Přetřásá se, že Chorý a Douděra mohou přijít o mistrovství světa. Ale jak znám malý český rybníček, za nějakou dobu všechno utichne a dostaví se shovívavost.
Upřímně, nároďák nemá útočníků jako Chorý moc na výběr, stejně tak platný dovede být i Douděra. Jejich fotbalové umění nikdo nezpochybňuje.
Určitě přijde argument, že Chorého by chtěl v mužstvu každý trenér. Bavíme se ovšem o jejich morální vyspělosti. A nastává otázka, k čemu takový přístup spěje, co to je za koncepci, na jakých principech.
Tvrdím však, že jim takové chování někdo umožnil a dlouho toleroval. Za trenéra Karla Jarolíma by si to nedovolili! Ten by je srovnal! Mně dával čočku jako prase, dodnes se mi o něm zdá. Ale v mužstvu měl pořádek, každý sekal latinu a choval se podle toho, jakou měl pozici.
Jenže ve Slavii si každý dělá, co chce. Tím neříkám, že za všechno může trenér Jindřich Trpišovský. A ani nevolám po jeho odvolání, sportovní výsledky rozhodně má a je hodně úspěšný. Ale bylo by dobré si tyhle záležitosti vysvětlit a urovnat. V klidu.
Jestli disciplinární komise neodečte Slavii body, tak i při předpokládané kontumaci derby ve prospěch Sparty si titul vzít nejspíš nenechá. Otázka je, kdo ho bude po takové ostudě slavit? A jak? Opakuju, že si vítěz ligy úctu zaslouží, pro mnohé by to byl navíc vrchol dosavadní kariéry. Oslavit se to musí. Bude to mít jistě ovšem zvláštní pachuť. A nejsem si jistý, že by chtěli jásat s fanoušky jako v předchozích letech.
Nálada v kabině bude částečně ponurá, kluci se s tím však vyrovnají. Zkušenější se určitě hned, jak přijdou na hřiště, soustředí jen na výkon. Ostatně co jiného jim zbývá, soutěž musí dohrát. A mají jasný cíl, za nímž celou sezonu jdou. Kolektiv se musí dát dohromady.
V někom bude i vnitřní naštvanost na fanoušky, co jim způsobili, nevím proto, jestli natěšení bude stejné. Atmosféra je zasažená, ale poradit si musíte i s horšími situacemi. Cizinců se ani tak nedotkne, jsou trochu splachovací, jinak by se nevydali dělat fotbalovou kariéru i na druhý konec světa, na jiný kontinent.
Zdeněk Šenkeřík
Narodil se 19. prosince 1980
Se Slavií se stal v letech 2008 a 2009 mistrem ligy
Nejvyšší soutěž hrál i za Bohemians, Jablonec a Ostravu, celkem v ní nasbíral 217 zápasů a vstřelil 34 gólů
