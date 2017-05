Kvůli Peltově kauze hrozí fotbalové asociaci klinická smrt. Soud ji může úplně odstřihnout od dotací

před 1 hodinou

Fotbalová asociace ČR je vedle svého předsedy Pelty obviněna v dotační kauze jako právnická osoba. Jedním z trestů, které jí hrozí, je možnost ztráty přístupu k dotacím

Praha - Fotbalový předseda Miroslav Pelta je obviněn z trestných činů spojených rozdělováním a distribucí státních dotací směrem do sportu. Soud na něj uvalil i vyšetřovací vazbu. A na půdě Fotbalové asociace ČR se v lehkém zděšení snaží zorientovat v situaci.

Ta je pro ni navíc o to složitější, že spoluobviněna byla právě i samotná Fotbalová asociace ČR. A to pro ni může mít nedozírné důsledky. Může být dokonce státem rozpuštěna nebo úplně odstřižena od státních dotací, a to až na 20 let.

"Nebyli jsme dosud seznámeni se spisem, tím pádem se k ničemu nemůžeme ani detailně vyjádřit. FAČR se nedopustila žádného protiprávního jednání, s obviněním nesouhlasí a podala proti němu stížnost," uvedl Michal Jurman, mluvčí asociace.

Připomeňme, že vedle jedné právnické osoby, tedy FAČR, byly obviněny i tři osoby fyzické. Na fotbalového předsedu Miroslava Peltu a Simonu Kratochvílovou, až dosud náměstkyni ministryně školství, byla uvalena vyšetřovací vazba, na svobodě je stíhán Zdeněk Bříza, který koncem dubna odešel z pozice šéfa sportovního odboru na ministerstvu. A teď kvůli stíhání přijde o práci šéfa vysokoškolského sportovního centra.

Co měli Pelta s Kratochvílovou provádět? Podle zjištění Seznam.cz je policie obviňuje, že měli naprosto ohýbat zákonný systém pro udělování dotací. Ještě předtím, než se sešla příslušná komise, sami rozhodovali, komu dotace bude přidělena a komu ne. A v jaké výši.

Pelta toho pak měl využívat ve svůj prospěch. Jak zjistil reportér Aktuálně.cz, vyšetřovatelé zjišťovali, zda svůj vliv na rozdělování dotací nemohl zužitkovat například prostřednictvím sponzorských příspěvků pro fotbalový klub FK Jablonec, který stále vlastní. A to přesto, že před rokem slíbil ministryni Kateřině Valachové, že klub prodá, aby se neocital ve střetu zájmů.

Druhá vyšetřovací verze, kterou potvrdil i Peltův advokát Bronislav Šerák, pak pracuje s tím, že si vlivem na rozdělování dotací Pelta ať už doslova nebo obrazně kupoval hlasy pro své znovuzvolení předsedou Fotbalové asociace ČR.

Na seznamu schválených dotací je i hřiště fotbalové Sparty

Odposlechy měly zachytit nekalé debaty Pelty a Kratochvílové kolem 19 investičních projektů, které však policie v dokumentech, které má k dispozici Seznam.cz, nespecifikuje. Zatím tedy nelze určit, které konkrétní projekty měly být "cinklé".

Prohlédnout si zatím můžeme jen kompletní seznam schválených investičních dotací - zde.

Najdeme na něm mimo jiné dotaci 17,5 milionu korun na rekonstrukci fotbalového hřiště ve sparťanském mládežnickém areálu na Strahově, takřka 5 milionů na výměnu umělého povrchu fotbalového hřiště v Peltově rodném Varnsdorfu nebo prostředky na opravy areálů v Domažlicích a Přešticích.

Tam právě probíhá fotbalové mistrovství Evropy hráček do 17 let. Do Domažlic bylo schváleno 15,7 milionu korun, do Přeštic pak takřka 20 milionů korun. Podle informací Aktuálně.cz však tyto sumy zatím reálně proplaceny nebyly.

Stejně jako mnohé další dotace, které už měly do fotbalu dorazit. Celkem by měl letos fotbal zinkasovat na dotacích 632 milionů korun, tedy více než deset procent z celkového balíku 6 miliard korun.

Potíž je v tom, že fotbalu poměrně reálně hrozí, že do budoucna už od státu neuvidí ani korunu. Ačkoli není dosud přesně známo, proč je zrovna Fotbalová asociace ČR mezi obviněnými, zákoník jasně říká, jaké jí hrozí tresty.

Podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, lze právnické osobě udělit trest zrušení právnické osoby, nebo zákaz činnosti, nebo zákaz přijímání dotací a subvencí.

Fotbal může přijít o dotace až na 20 let

Poslední z variant zpřesňuje § 22: "Soud může uložit trest zákazu přijímání dotací a subvencí právnické osobě na jeden rok až dvacet let, dopustila-li se právnická osoba trestného činu v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc nebo příspěvek, s jejich poskytováním nebo využíváním, anebo s poskytováním nebo využíváním jakékoliv jiné veřejné podpory."

Fotbalová asociace eviduje samozřejmě i další zdroje příjmů, nicméně státní dotace jsou pro její hospodaření naprosto klíčové - viz grafika.

Fotbalová asociace ČR informovala, že letos dostala od ministerstva proplacené zatím jen dotace z programů I a II na podporu mládeže a reprezentace, to jest dohromady 178 milionů korun.Z dalších programů by měla čerpat ještě více než čtyři stovky milionů, které však zatím z ministerstva nepřišly. A je otázkou, zda jejich vyplacení nebude nyní, kdy probíhá vyšetřování pozastaveno.

"Skutečnost, že ty peníze ještě nemáme, ztěžuje činnost nejen samotné asociace, ale především 3500 klubů, okresních a krajských fotbalových svazů a regionálních akademií. V součtu téměř 330 000 členů asociace, z nichž přibližně polovinu tvoří děti a mládež," apeluje fotbalová asociace ve své tiskové zprávě.

Peltova aféra zastihla asociaci krátce před volební valnou hromadou (2. června), na které se nepočítalo s tím, že by měl dosavadní předseda protikandidáta. Zatím FAČR na pozici předsedy registruje jedinou kandidaturu. A to Peltovu. Jak se bude situace řešit, rozhodne pondělní mimořádné zasedání výkonného výboru FAČR.

Předpokládá se, že "plnokrevné" volby budou odsunuty o několik měsíců, protože v danou chvíli už by se kandidáti nestačili vyprofilovat - uzávěrka kandidátek pro červnovou valnou hromadu je už v pátek 12. května.

Nyní záleží na výkladu stanov. Jestli umožní prodloužit mandáty stávajícího vedení o několik měsíců. Anebo zda bude zvolena jakási "úřednická fotbalová vláda" s krátkodobým mandátem a omezenou možností nakládat s finančními prostředky.

Tipsport favorizuje Berbra. Je tu Haindlová, Tvrdík razí Šimáněho

Pro oba případy platí, že by směřovaly k mimořádné volební valné hromadě, která zvolila nové vedení asociace. V souvislosti s pozicí předsedy už šéf Slavie Jaroslav Tvrdík doporučil Jiřího Šimáněho, svou úvahu o kandidatuře naznačila Markéta Haindlová, šéfka fotbalových odborů. Padlo i jméno Petra Fouska, bývalého generálního sekretáře asociace. Podle bookmakerů Tipsportu je je nejpravděpodobnějším novým šéfem fotbalu dosavadní český místopředseda Roman Berbr.

Ten nyní každopádně v době Peltovy nepřítomnosti, vynucené vazebním stíháním, asociaci exekutivně řídí společně se Zdeňkem Zlámalem, který je podle stanov I. místopředsedou a nyní nejvýše postavenou figurou v hierarchii asociace. Tedy z těch, které jsou na svobodě.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz