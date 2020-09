Kam s diváky okresního přeboru? Kvazi místa přísnější covidová pravidla nevyřeší

Ode dneška platí přísnější pravidla pro pořádání venkovních sportovních akcí. Zatímco pro většinu profesionálních klubů znamenají nová nařízení vlády "jen" omezení horní hranice návštěvnosti na 2000 sedících fanoušků, pro menší kluby to může být neřešitelný problém.

Zpřísněná opatření proti šíření koronaviru, která minimálně na další dva týdny zavedl nový ministr zdravotnictví Roman Prymula, se přímo dotknou všech venkovních sportovních akcí, které navštíví více než 50 diváků.

Každý z nich totiž bude muset mít své přesně určené místo k sezení, kde by se měl po většinu sportovního klání zdržovat. Toto místo zároveň musí být dva metry vzdálené od sedadla dalšího návštěvníka akce.

A právě tohle nařízení v praxi znamená, že kluby, které nedisponují stálými sedačkami, nemohou na své akce vpustit více než 50 diváků. Což může být například na fotbalových hřištích v nižších soutěžích, která velmi často nedisponují ani tribunami, ani jinými pevnými místy k sezení, zásadní problém.

"Co se týká soutěží amatérského fotbalu, i zde platí, že nad 50 osob musí mít každý své místo k sezení. Aktuálně určitě nelze doporučit pokusy o obcházení v podobě instalace kvazi míst kolem hřiště," uvedl pro Aktuálně.cz Jan Pauly, generální sekretář svazu.

Situaci alespoň podle Paulyho nelze řešit ani instalací jakýchkoliv dočasných míst, která za normálního provozu na sportovišti nejsou, ať už jde třeba o plastové židle nebo třeba mobilní lavičky.

"Bohužel, panu ministrovi do hlavy nevidíme, nařízení je staré pár hodin, a my proto můžeme vycházet pouze z toho, co slyšel nebo si může přečíst kdokoliv jiný na stránkách vlády. Hlavní proto bude v této chvíli používat zdravý rozum. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je namístě se domnívat, že nařízení nepočítá s tím, že by byla instalována jakákoliv místa navíc v podobě laviček, židlí či jakýchkoliv jiných míst k sezení, která za normálního "provozu" kolem hřiště nejsou," upřesnil Pauly.

Pravidla pro konání regionálních fotbalových akcí (dle FAČR) Utkání ve venkovních prostorech se smí zúčastnit max. 50 diváků.

Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení (max. 1000).

Pokud se utkání účastní nad 50 diváků, organizátor je povinen evidovat celkový počet míst k sezení.

Organizátor je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky nejméně 2m.

Místa se NESČÍTAJÍ - nelze mít 50 diváků na státní + další k sezení.

Důrazně se nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezení navíc.

Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků.

Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají.

Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření při pohybu ve vnitřních prostorách.

Naopak pozitivní zprávou pro pořadatele je, že do limitu 50 osob se nepočítají účastníci sportovních akcí ani pořadatelé, a to za předpokladu, že je od sedících diváků dělí požadovaná dvoumetrová vzdálenost.

Na každý pád ale musí pořadatelé podle nařízení vlády vést seznam všech míst pro návštěvníky akce.