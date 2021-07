Sparta - Olomouc 1:1. Sigmu drží v utkání skvělý výkon brankáře Macíka

Ani jsme se nenadáli a je tady nový ročník Fortuna:Ligy. Favorit číslo jedna je stále stejný. Po třech titulech v řadě to nemůže být nikdo jiný než pražská Slavia. Největším rivalem by po úpadku Plzně měla být opět Sparta. Na Letné se posilovalo a navíc si tým už zvykl na kouče Vrbu a absolvoval s ním první přípravu. Sparťané by rádi přerušili nadvládu svého rivala a sešívané z trůnu sesadili. K tomu bude potřeba ale opravdu perfektní forma a především lepší výsledky v utkáních, kde jsou letenští favoritem. Jeden z takových duelů budou hrát dnes. V úvodním kole přivítají na vlastním hřišti olomouckou Sigmu. Cokoliv jiného než tři body by pro Vrbu a spol. bylo ztrátou.