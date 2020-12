Úkol od Berbra? To byl pozdrav Krulovi, hájí se sudí Královec. Letos si už nepískne

jšk

Ještě včera vedl prestižní zápas mezi Chelsea a Krasnodarem, po něm si bude moci elitní rozhodčí Pavel Královec odpočinout. Do konce roku si v lize nezapíská. Důvodem je účast v policejních odposleších, jejichž část zveřejnil server eFotbal.cz.

"Fotbalová asociace v tuto chvíli nemá žádné oficiální informace ze strany orgánů činných v trestním řízení, stejně jako všichni ostatní čerpáme pouze z dostupných informací médií. Přesto však celou věc bereme velmi vážně," prohlásil předseda FAČR Martin Malík.

Pro Královce to znamená, že si už v letošním roce v profesionálních soutěžích nezapíská. "Již včera (v úterý) zareagovaly osoby, které jsou pověřeny výkonem činnosti komise rozhodčích, autonomně tak, že stáhly nominace rozhodčího Pavla Královce k jednotlivým utkáním až do konce letošního roku," dodal Malík.

Co co konkrétně jde? Deset dní před finále Mol Cupu mezi Libercem a Spartou (1:2) kontaktoval tehdejší místopředseda Roman Berbr, který je momentálně už dva měsíce ve vazbě, člena rozhodčích Martina Wilczeka s dotazem, zda už má hotovou nominaci. Wilczek ho podle spisu ujistil, že ano a že nasadil "naši jedničku", tedy Královce.

O tři dny později si Berbr volal přímo s Královcem a žádal ho, že potřebuje "jednu politickou věc." "Ty to pochopíš. V pondělí byl za mnou Pepa Krula," říkal Berbr do telefonu. Josef Krula je bývalý rozhodčí, jehož ještě z jeho aktivní kariéry provází velmi kontroverzní pověst. Nyní je sportovním manažerem Sparty.

"Jenom ho potřebuju, ho pozdravuj potom. A ze zbytku udělej suchej hajzl," dodal posléze Berbr. Pavel Královec na to reagoval, že "jim to nedělá problém." A prohlásil: "Ať mají o čem psát."

A bylo o čem psát. Především o kontroverzní situaci ve 31. minutě, ve které dostal Martin Frýdek za šlápnutí na Tomáše Malínského nepochopitelně jen žlutou kartu.

Sám Královec nyní v rozhovoru pro deník Sport přiznal, že ho Berbr skutečně kontaktoval. "Chtěl, abych pozdravoval pana Krulu a abych si v tom zápase nedělal žádné problémy. Abych pískal, co vidím. On to říkal tou svou hantýrkou," prohlásil zkušený sudí.

Tehdejší místopředseda ovšem po Královcovi požadoval politickou věc. "Já tu politickou věc chápal právě v tom, že mám vyřídit pozdrav panu Krulovi," hájí se Královec.