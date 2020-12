Šilhavý: Ještě dnes se směju, jak Brückner vyzrál na termíny. Za nás rozhodne počítač

Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý by postup na mistrovství světa v roce 2022 považoval za největší úspěch kariéry.

Pevně věří, že pokud se nestane nic mimořádného, reprezentanti se v kvalifikaci o šampionát dostanou minimálně do play off. Pomoci by jim mělo i nedávné vítězství ve skupině Ligy národů. Kouč doufá, že by jeho svěřenci mohli potrápit a obrat o body i největšího favorita skupiny Belgii. Dalšími soupeři v kvalifikaci jsou Wales, Bělorusko a Estonsko.

"Mistrovství světa je asi to nejvíc, zvlášť když jsme se ho zatím zúčastnili jen jednou. Kdyby se to povedlo, byl by to obrovský úspěch. Všichni si to přejeme a uděláme pro to maximum," řekl Šilhavý při on-line tiskové konferenci, na které hodnotil pondělní kvalifikační los.

Po něm má český tým velikou šanci, že si zahraje nejméně play off. Do něj projdou nejen všechny týmy z druhých míst, ale také dva nejlepší vítězové skupiny Ligy národů, kteří neuspějí v kvalifikaci. Češi coby první mužstvo skupiny B2 figurují v tomto pořadí na sedmém místě za Francií, Belgií, Anglií, Španělskem, Walesem a Rakouskem. Pokud reprezentanti v kvalifikaci neskončí lépe než třetí, budou k play off potřebovat, aby aspoň pět z těchto šesti týmů obsadilo nejhůř druhé místo.

"Když jsme koukali na losování, přáli jsme si, abychom byli ve skupině s Walesem nebo Rakouskem, což se nám povedlo. Jak teď zjišťujeme, je to velká výhoda. Když se nic mimořádného nestane, pevně věřím, že minimálně v té baráži budeme," poznamenal Šilhavý.

Dvanáctka účastníků play off bude rozdělena po čtyřech do tří částí, z nichž vyřazovacím způsobem vzejdou zbylí tři evropští účastníci mistrovství. "Víme, že z 12 týmů by šly na samotné mistrovství světa jen tři. Víme, že to není jednoduché, ale pořád je to šance," doplnil Šilhavý.

Předem ale rozhodně nevzdává boj o první místo a přímý postup, byť Belgie aktuálně vede žebříček reprezentací FIFA. "To hovoří za vše. Mají teď zlatou generaci, skvělé hráče, skoro vůbec neprohrávají. Z toho pohledu respekt ano, ale v žádném případě nechci, aby to vyznělo tak, že se bojíme. Je to velký favorit, stejně jako byla Anglie v minulé evropské kvalifikaci a my ji doma dokázali porazit. Věřím, že jsme schopni Belgii potrápit a třeba i ten zápas vyhrát, až budeme hrát doma a třeba už to bude před diváky," uvedl Šilhavý.

Český tým figuruje v pětičlenné skupině, což znamená, že odehraje o dva zápasy méně než mužstva v šestičlenných skupinách a ve volných termínech ho čekají dva přípravné duely. "Šestičlenná skupina skýtá tu výhodu, že by odpadly organizační věci. Měli bychom jasně přidělený program. Takhle bude těžší sehnat vhodný tým na přípravu, musíme se ale přizpůsobit. Zase ta přípravná utkání se dají využít k vystřídání hráčů. Tři zápasy za sraz jsou docela hodně, jeden zápas nebudeme hrát o body, takže se tam dá vyzkoušet leccos," přemítal Šilhavý.

Český tým dosud v samostatné historii postoupil na světový šampionát jen v roce 2006, kdy byl Šilhavý asistentem trenéra Karla Brücknera. "Postoupit na mistrovství světa je těžší. Je tam z Evropy míň týmů, přímý postup si zajistí jen ta mužstva z prvního místa. To jsou všechno kritéria, která jsou složitější. V roce 2006 jsme se tam dostali z baráže, tehdy to byl dvojzápas s Norskem. Věřím, že teď je ta doba, že bychom se o to s tímhle týmem, pokud bude pohromadě, mohli poprat," řekl Šilhavý.

Program skupiny by měla FIFA zveřejnit dnes. Za éry trenéra Brücknera si ještě reprezentační týmy "jízdní řád" kvalifikace dohadovaly samy. "Jsem rád, že už to skončilo, že to rozsoudí počítač. Ty dohady byly tehdy veliké a dodnes se tomu smějeme, jak na ně vždy Karel vyzrál. Teď je to dané, pro všechny stejné," konstatoval Šilhavý.