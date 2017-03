Nizozemci jsou po šokující prohře v potížích. Trenér Blind vzal porážku na sebe

před 1 hodinou

Nizozemští fotbalisté prohráli v pátém kvalifikačním utkání o MS 2018 s Bulharskem 0:2 a v tabulce skupiny klesli až na čtvrté místo. V těžké skupině už svěřenci Dannyho Blinda ztratili potřetí, neboť dosud remizovali se Švédy, prohráli s Francií a porazili pouze Bělorusko a Lucembursko.

Sofia - Trenér nizozemských fotbalistů Danny Blind na sebe vzal odpovědnost za porážku 0:2 v Bulharsku, která týmu zkomplikovala boj o postup na mistrovství světa. Pětapadesátiletý kouč dokonce připustil, že by mohl ve funkci skončit.

"Vina jde za mnou. Padá to na mou hlavu. Musím o tom přemýšlet a můj zaměstnavatel (Nizozemská fotbalová asociace) o tom jistě bude přemýšlet také," řekl Blind novinářům. "Ve fotbale se pohybuji dost dlouho na to, abych věděl, jak to chodí. Musím si nastavit zrcadlo. Takhle už to dál nejde," dodal někdejší obránce Ajaxu a nizozemské reprezentace.

Blind se týmu ujal v červenci 2015, kdy nahradil Guuse Hiddinka, aby se pokusil zachránit Nizozemce v kvalifikaci o mistrovství Evropy. To se mu však nepovedlo a prohrál tři ze čtyř závěrečných zápasů včetně utkání s Českou republikou doma.

Ani v nové kvalifikaci o MS v Rusku, kde mají Oranjes obhajovat bronzovou medaili, se však týmu nedaří. Vyhrál jen nad Běloruskem a Lucemburskem a po pěti zápasech je až na čtvrtém místě tabulky. Na vedoucí Francii ztrácí šest bodů a na druhé Švédsko tři.

"Musím k sobě být upřímný a promyslet si, zda jsem schopen dělat tuhle práci a dát věci do pořádku. Musíme si připustit, že dostat se do Ruska teď bude mnohem těžší," prohlásil Blind, který ze 17 zápasů na lavičce Nizozemska vyhrál jen sedm.

V Bulharsku mu nevyšel mimo jiné tah s překvapivým nasazením teprve sedmnáctiletého stopera Ajaxu Matthijse de Ligta, který byl u obou gólů a v poločase ho Blind raději stáhl. "Teď vím, že bylo příliš brzy na to ho zařadit do týmu. Nevyšlo to tak, jak jsme doufali. A to je má odpovědnost, i když mě k tomu donutily zdravotní potíže jiných stoperů," řekl Blind. "Nic to ale nemění na tom, že z De Ligta jednou bude skvělý obránce," zastal se mladíka.

Další zápas sehrají Nizozemci v úterý, kdy v přípravě hostí v Amsterodamu Itálii. V červnu pak v kvalifikaci narazí na Lucembursko.

