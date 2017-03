Další zmar. Fotbalová sedmnáctka prohrála i druhý zápas a na mistrovství Evropy nejede

před 1 hodinou

Fotbalová reprezentace do 17 let prohrála v závěrečné části kvalifikace i druhý zápas a na mistrovství Evropy nepostoupí. Výběr trenéra Václava Kotala v Bijeljině podlehl 1:2 domácí Bosně a Hercegovině.

Bijeljina - Fotbalisté do sedmnácti let nezvládli klíčový zápas kvalifikace o postup na ME, když prohráli s Bosnou a Hercegovinou 1:2. Smolařem zápasu byl obránce David Heidenreich. Stoper Bergama si nejprve v desáté minutě dal vlastní gól a po přestávce zavinil penaltu, ze které přidal druhou branku Dobrica Tegeltija.

Střídající Pavel Hezoučký sice v úplném závěru snížil, na víc se už ale hosté nezmohli.

Český tým, který v prvním duelu prohrál 3:5 s Anglií, je před závěrečným zápasem se Slovinskem bez bodu poslední. Na prvním místě je zatím stoprocentní Anglie, druhá je se čtyřmi body Bosna a třetí je s jedním bodem Slovinsko. Na šampionát v Chorvatska projdou vítězové osmi kvalifikačních skupin a sedm nejlepších týmů z druhých míst.

Sedmnáctka vyřazením potvrdila, že v posledních letech se jí v kvalifikaci nedaří. Od roku 2012 ji zvládla jen jednou, před dvěma lety pak na Euru vypadla už ve skupině. Nejlepšími výsledky českých mladíků jsou dvě stříbra z let 2000 a 2006.

Bosna a Hercegovina - ČR 2:1 (1:0)

Branky: 10. vlastní Heidenreich, 69. Tegeltija z pen. - 80. Hezoučký.

Sestava ČR: Nejedlý - Šíma, Heidenreich, Míka, Horák - Kohút (48. Hönig), Solil, Alexandr (66. Majka), Píchal - Kušej (48. Hezoučký), Ostrák. Trenér: Kotal.

Anglie - Slovinsko 4:0 (2:0).

1. Anglie 2 2 0 0 9:3 6 2. Bosna a Hercegovina 2 1 1 0 2:1 4 3. Slovinsko 2 0 1 1 0:4 1 4. ČR 2 0 0 2 4:7 0

