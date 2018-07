Absolutní ubohost. Neymar terčem salvy znechucených ohlasů. Jen mě chtějí rozhodit, tvrdí

před 4 hodinami

Brazilská hvězda dotáhla svůj tým na světovém šampionátu už do čtvrtfinále, její fotbalový um ale výrazně zastiňuje trapné simulování.

Praha - Podrážka kopačky Mexičana Miguela Layuna se letmo dotkne Neymarova kotníku. Brazilec nepřemýšlí ani půl vteřiny, než začne předstírat nesnesitelnou bolest.

Situace by mohla působit až neuvěřitelně komicky, kdyby zároveň nebyla tolik smutná. Hvězdný útočník se svíjí v hrůzné agonii, jeho končetiny vystřelují do vzduchu. Skoro to vypadá, jako by trýznivá smrt byla skutečně blízko.

Ačkoli šestadvacetiletý rodák ze Sao Paula gólem a asistencí zajistil Kanárkům postup mezi osm nejlepších týmů, mnohem více se rozebírá další z celé řady jeho nepovedených hereckých kreací.

Kritika, která na ruském šampionátu začala po jeho "kotoulové" etudě z utkání se Švýcarským, nyní ještě mnohonásobně zostřila. Ačkoli mexický fotbalista lehce šlápl na Neymarův kotník záměrně, s cílem provokovat, tvrdý trest by si zasloužil jedině Brazilec. Je to totiž právě on, kdo dělá fotbalu špatné jméno.

"Je to absolutní ubohost," prohlásil legendární anglický kanonýr Alan Shearer.

"Není pochyb o jeho fotbalových schopnostech, je to skvělý hráč. Ale je opravdu ubohé, když se chová, jako by byl v agonii. Proč cítí potřebu to dělat?" položil si Brit otázku, kterou si kladou miliony lidí po celém světě.

"Je to skvělý turnaj, ale na druhou stranu je hrozné dívat se na to, jak hráči imitují zranění, běhají za rozhodčími a snaží se o to, aby soupeř dostal červenou kartu," dodal Shearer.

Inkriminovanou situaci hlavní rozhodčí Rocchi z Itálie konzultoval na hřišti s arbitry u videa, ti mu evidentně dali zprávu, že o nic nešlo. Layun tedy nedostal za šlápnutí na Neymara ani žlutou kartu a nejdražší fotbalista historie byl za hlupáka.

Není náhoda, že výrazná část kritiky míří na brazilského fotbalistu z britských ostrovů. Právě tam jsou na podobné praktiky háklivější než kdekoli jinde. K Shearerovi se tak přidal třeba Gary Lineker, který hvězdu PSG označil za fotbalistu "s nejnižším prahem bolesti" v historii světových šampionátů.

Podobně hovořil také televizní expert Martin O´Neill. "Jeho reakce byla ubohá, absolutně ubohá. Neymarův práh bolesti je neuvěřitelně nízko. Nechtěl bych ho vidět, jak vychází z ordinace potom, co dostal injekci proti chřipce."

Sociální sítě jsou plné pohoršených reakcí, stejně tak jako vtipů na Brazilcův účet. Jeden z nich například udělal z Neymara fotbalový míč, protože se "neustále kutálí".

Neymar should be the ball because he’s always rolling pic.twitter.com/YY1HmtBjND — Rey (@ReyLaMadrid) July 2, 2018

Sám fotbalista odmítl na vlnu znechucených ohlasů výrazněji reagovat.

"Podívejte, myslím si, že je to především snaha mě nějakým způsobem rozhodit, podrýt mé sebevědomí. Více než cokoli jiného," prohlásil. "Moc se o kritiku nestarám, ani ze strany médií, protože mě to může negativně ovlivnit. Snažím se s tiskem příliš nemluvit, chci jen hrát a pomoct svým spoluhráčům, pomoci týmu. Proto tady jsem, kvůli ničemu jinému," dodal Neymar.

Zákrok Layúna popsal jako nesportovní. "To se nedělá. Už před zápasem toho Mexičané dost nakecali. Teď jedou domů," řekl Neymar. Zastal se ho i reprezentační trenér Tite. "Zákrok na něj sem viděl zblízka, Layún na něj šlápl. Podívejte se na video a pak můžete analyzovat," prohlásil.

Kouč mexického týmu Juan Carlos Osorio byl pochopitelně opačného názoru. "Bylo tam čtyřminutové přerušení kvůli ničemu. To je pro fotbal skutečně špatné. Je to špatný příklad pro svět i děti. Fotbal je mužský sport, tolik herectví by v něm být nemělo," uvedl.

Přestože moment, o němž se mluví nejvíce, posoudil hlavní sudí v Neymarův neprospěch, mexickému trenérovi se přesto jeho výkon nelíbil.

"Příliš zasahoval do hry kvůli domnělým faulům. I po malém kontaktu přerušoval hru. Hra byla rozkouskovaná. Ztratili jsme mnoho času kvůli jednomu hráči," dodal.

Jmenovat nemusel. O nejkontroverznější postavě světového šampionátu je rozhodnuto.