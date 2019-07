Vrba tápe nad sestavou: Tak silná Plzeň ještě nebyla, nominaci si zaslouží všichni

před 17 minutami

Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba před úterní odvetou druhého předkola Ligy mistrů na hřišti Olympiakosu Pireus považuje kádr Viktorie za možná nejsilnější a nejvyrovnanější v historii klubu. Kouč Západočechů věří, že zvolí správnou sestavu, která po úvodní domácí remíze 0:0 uhraje v Řecku postupový výsledek.

"Pro mě je v poslední době vždycky těžké nominovat 18 hráčů, protože vedení klubu udělalo obrovský krok v tom, že máme silný kádr. Možná tak silný a vyrovnaný ještě v Plzni nebyl. Jsem přesvědčený, že všichni zdraví hráči si nominaci zaslouží a měli by tu být s námi. Bohužel to nejde a je to pro mě samozřejmě složitější," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Do plzeňské nominace se nevešli obránce Milan Havel a středopolař Christián Herc. Zdravotní problémy do odvety nepustí stopera Romana Hubníka, útočníka Jeana-Davida Beauguela, Ubonga Ekpaie ani dalšího záložníka Aleše Čermáka, který se zranil před sobotním ligovým utkáním s Karvinou (3:2).

"Já spíš zítra očekávám, že budeme pod větším tlakem, takže možná by Aleš pro nás nebyl tak důležitý jako v těch domácích zápasech, kdy jeho tvořivá složka je výjimečná. Možná tam postavíme trošku rychlejšího hráče a využijeme schopností jiných. Ale Aleš hraje velice dobře a ve spoustě zápasech nám pomohl, takže nám bude chybět. Bohužel má natržený postranní vaz," prohlásil Vrba. "Doufám, že se do zítřka nic nestane a postavíme tu sestavu, o které jsme přesvědčeni, že tu zítra uspěje," doplnil bývalý kouč české reprezentace.

Připustil, že by v základní jedenáctce hostů mohl být i Adam Hloušek. Letní posila před týdnem zvládla záskok za disciplinárně potrestaného Davida Limberského a pětatřicetiletý levý bek už bude pro odvetu k dispozici. "Adam odehrál doma proti Olympiakosu velmi dobré utkání, takže samozřejmě i s touto variantou můžeme zítra nastoupit," konstatoval Vrba.

Před prvním duelem přirovnal Olympiakos ke Kodani nebo Trondheimu, které Plzeň vyřadila v první úspěšné kvalifikaci Ligy mistrů v roce 2011. "Asi se něco změnilo. Osobně si myslím, že Olympiakos má mnohem větší individuality a určitě v útočné fázi je kreativnější, než byl FC Kodaň," uvedl Vrba.

Pokud Plzeň přejde přes Olympiakos, utká se ve třetím předkole Ligy mistrů s istanbulským Basaksehirem a získá jistotu minimálně účasti v základní skupině Evropské ligy. V případě vyřazení Viktoria ve třetím předkole EL narazí na Antverpy.