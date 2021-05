Vážné obvinění po Lize mistrů. Rozhodčí mi sprostě nadával, tvrdí hvězda PSG

Chorvatský soud rozhodl, že stejnopohlavní páry smějí adoptovat děti. V průlomovém rozsudku konstatoval, že homosexuální partneři nesmějí být v adopčním řízení diskriminováni na základě své sexuální orientace. S odvoláním na prohlášení organizace bojující za práva komunity leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob (LGBT) v Chorvatsku o tom informovala místní média.

"Tento historický verdikt otevírá dveře všem párům gayů a leseb v Chorvatsku, které se chtějí stát adoptivními rodiči, a potvrzuje, že životní partneři musejí mít ve všech procesech stejná práva jako manželské páry," citovala televize N1 z prohlášení nevládní organizace Duhové rodiny (Dugine obitelji).

Rozsudek je vyústěním pět let trvajícího procesu, který zahájila žaloba dvou chorvatských homosexuálů, jimž úřady zamítly žádost o adopci dítěte kvůli tomu, že spolu uzavřeli životní partnerství. Organizace Duhové rodiny to považovala za "absurdní" s ohledem na to, že děti mohou v Chorvatsku adoptovat i jednotlivci.