VAR může i z Ligy mistrů udělat guláš. Messiho ruku hledali lupou, míní Příhoda

Nepřináší videorozhodčí ve fotbale víc škody než užitku? Po víkendových osmifinálových duelech Ligy mistrů, které ovlivnily diskutabilní verdikty, kritika nabrala na síle.

Velké nejasnosti a mnohá mrzení přinesly fotbalovým fanouškům duely Juventus-Lyon a Barcelona-Neapol, konkrétně výkony rozhodčích Felixa Zwayera a Cüneyta Cakira. Zejména jejich kooperace s kolegy u videa vyvolala spoustu otázek.

"Byl bych klidně pro, aby se veškerá komunikace hlavního s videorozhodčím vysílala naživo. Zabránilo by to mnoha zvláštním situacím, spoustu věcí by to vyjasnilo. Přineslo by to víc důvěry," řekl deníku Aktuálně.cz bývalý rozhodčí Radek Příhoda.

V pátek v Turíně byly k vidění dvě podivné penalty. Německý sudí Zwayer nejprve odpískal jednu pro Lyon, když Aouar ve vápně upadl přes nohy skluzujícího Bentancura.

"Pokud pískal tento zákrok, dle mého názoru se o přestupek nejednalo. Hráč Juventusu nejdříve odehrál míč a poté došlo ke kontaktu," souhlasil Příhoda se všeobecnou nevolí.

Spekulovalo se i o tom, zda Aouarovi nebrnknul o nohu dobíhající Bernardeschi. "Pokud by to tak bylo a VAR ten záběr měl k dispozici, tak bych s tím problém neměl. Z mých dostupných záběrů jsem tam nic neviděl. To by musel být nějaký mikro kontakt," podotkl někdejší ligový a mezinárodní sudí.

Zwayer podle něj chyboval i o pár desítek minut později, když nařídil penaltu pro Juventus za nastřelenou ruku Memphise Depaye, stojícího na okraji lyonské zdi. Ze záběrů je patrné, že hvězdný fotbalista svůj loket lehce vytrčil mimo osu těla.

"Nicméně stalo se tak až poté, co ho míč trefil. V inkriminované chvíli měl obě ruce u těla, pro mě toto pokutový kop není," uvedl Příhoda. VAR nicméně obě penalty posvětil. "Proč se tak stalo, neumím vysvětlit. Nevím, co jiného měl hráč dělat," dodal.

Klid neměli příznivci fair play ani v sobotu, kdy Barcelona postoupila přes Neapol. Tureckému sudímu Cakirovi, ani jeho kolegům u videa, nepřišlo podezřelé, když si skórující stoper Clement Lenglet oběma rukama odstrčil bránícího Demmeho. Ten pak srazil k zemi i spoluhráče Koulibalyho a cesta k úvodní brance byla umetená.

"Přestupek to byl. Jediná polehčující okolnost, která mě napadá je ta, že se v úvodu souboje hráči drželi navzájem. Ale intenzita ze strany Lengleta byla v závěru souboje jasně větší. Tady měl VAR upozornit rozhodčího, aby se na to šel sám podívat," okomentoval situaci Příhoda.

Videorozhodčí naopak zasáhl při druhé brance Lionela Messiho, kterou doporučil neuznat kvůli zásahu ruky argentinské superhvězdy. Fanoušci na sociálních sítích ale dotyk na dostupných záběrech hledali marně.

"Tady je to vyloženě černobílé. Buď tam zásah ruky byl nebo ne. Vůbec nezáleží na tom, že byl ten dotyk minimální, nebo že nezměnil směr míče. Pokud se hráč dotkne míče rukou a docílí branky, nemůže platit. Messiho pravděpodobně usvědčila lupa," řekl Příhoda.

Ještě v první půli odpískal turecký sudí dvě penalty, každou na jednu stranu.

V prvním případě byl v reálném čase střet Koulibalyho s Messim složitý na posouzení, nicméně hned druhý nebo třetí zpomalený záběr už byl naprosto průkazný. Přesto trvalo čtyři minuty, než VAR vůbec povolal Cakira, aby situaci sám přezkoumal.

"Cítíme všichni, že to není v pořádku. Mělo by to být mnohem rychlejší. Čím pomalejší to je, tím méně tomu pak lidé věří. Pokutový kop to pro VAR nebyl složitý," řekl Příhoda. První penalta byla jasnější než druhá, nařízená na opačné straně po střetu Rakitiče s Mertensem. "Ale nešel bych proti ní, přestupek to byl," dodal šestačtyřicetiletý odborník.

Po posledních kontroverzních verdiktech hovoří kritické hlasy o tom, že VAR v mnoha případech situaci zhoršuje. Když video nebylo, chyby se po vychladnutí emocí snadněji omlouvaly. Rozhodčí museli rozhodnout ve zlomku sekundy, situaci viděli z jediného úhlu.

Pokud se chyby objevují i po několikerém shlédnutí záznamu, jsou lidé logicky naštvanější. Je tedy VAR skutečným přínosem?

"Myslím, že je. Nebo by aspoň měl být, ale především na ty úplně jasné věci. Když před videem něco viděl celý stadion a rozhodčí ne, nic se s tím nenadělalo. Tyhle opravdu obrovské chyby už se teď stát nemohou," připomněl Příhoda.

Podle něj je nutné smířit se s tím, že sporné situace tady budou stále, i za přítomnosti videa. Práce VAR se ale musí časem zlepšit a být transparentnější.

"Musí se nastavit mantinely a ty se musí dodržovat. Je to i o zkušenostech, u videa musí sedět osobnosti. Nesmí se tam za něco schovávat, podléhat tlaku, chtít utkání řídit. Potom je z toho guláš," uzavřel muž, který v nejvyšší české soutěži odpískal patnáct sezon.