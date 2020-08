Fotila pro Playboy, randila s Ronaldem. Teď si chilská modelka koupila fotbalový klub

Hrají sice až čtvrtou nejvyšší soutěž, ale teď dostali čerstvý impuls. Fotbalisté chilského klubu Rancagua Sur mají novou majitelku, někdejší hvězdu pánského časopisu Playboy Daniellu Chavezovou, která kdysi randila i s hvězdným kanonýrem Cristianem Ronaldem.

A post shared by Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) on Jul 28, 2020 at 2:55pm PDT

View this post on Instagram

Podle webu transfermarkt.com má kádr klubu z třetí divize A hodnotu 375 tisíc eur, tedy téměř deset milionů korun. Bývalá Playmate sní o tom, že tým vytáhne pěkně vysoko.

"Jde o klub z mého rodného města. Je to pro mě výzva, brzy budeme v první lize," slíbila na sociálních sítích Chavezová.

Její vstup do vedení kvitují i samotní hráči. "Zjistili jsme to nejdřív ze sociálních sítí, pak učinil klub prohlášení. Je to dobrá zpráva a nová energie tým, snad nám pomůže do vyšší soutěže," doufá kapitán Javier Hernández.

😱 ¡Sorprende al mundo del fútbol!



⚽ La ex-conejita chilena, Daniella Chávez, se convirtió en dueña de un equipo chileno. pic.twitter.com/LjVmxY5or6 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 24, 2020

Čtyřiatřicetiletá modelka se před pěti lety proslavila skandálem se současnou hvězdou Juventusu Cristianem Ronaldem, se kterým údajně randila v době, kdy byla jeho oficiální partnerkou ruská topmodelka Irina Shayk.

"Miloval mě, ale nechtěl to dát najevo. Já si zase chtěla jen splnit sen, zbožňovala jsem jeho tělo," vykládala poté médiím Chavezová.

Nyní je hlavně hitem no sociálních sítích. Jen na Instagramu má 13 milionů fanoušků.