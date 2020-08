Plzeň v boji o Ligu mistrů vyzve nizozemský Alkmaar. Na jeho půdě

Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Ligy mistrů utkají s Alkmaarem. Hrát se bude na jeden zápas v Nizozemsku 25. nebo 26. srpna. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

Svěřenci slovenského trenéra Adriana Guľy vstoupí do nového ročníku evropských pohárů jako první český zástupce. Pokud plzeňský tým druhé předkolo zvládne, zajistí si minimálně účast v základní skupině Evropské ligy. Loni Viktoria ve stejné fázi kvalifikace LM vypadla s řeckým Olympiakosem Pireus.

"Myslím, že informací budeme mít dostatek. Pro nás je klíčové, abychom je dokázali vložit přímo na plochu, přímo do toho jednoho zápasu. V takovém případě všichni cítíme, že je pro nás obrovská výzva udělat maximum pro postup," uvedl Guľa v nahrávce pro média.

Český vicemistr poprvé v pohárech narazí na nizozemského soupeře. Alkmaar se v minulosti potkal v EL a její kvalifikaci dvakrát s Libercem a jednou s Jabloncem, z pěti zápasů AZ dvakrát vyhrál a třikrát remizoval.

Kvalifikace evropských pohárů se až na závěrečné čtvrté předkolo Ligy mistrů bude hrát kvůli koronavirové pandemii jen na jeden zápas místo tradičních dvou. O dějišti utkání rozhodl los. Při něm byli Západočeši nasazení a mohli dostat ještě Lokomotivu Záhřeb a PAOK Soluň.

Alkmaar v minulé sezoně nizozemské ligy, která byla předčasně ukončena kvůli koronaviru, obsadil druhé místo o skóre za Ajaxem Amsterodam. "Holandská liga byla jedna z mála lig, které se nedohrávaly. Věřím, že může být pro nás mikrovýhoda naše rozehranost a způsob, jakým chlapci museli pracovat v natlačeném závěru sezony," konstatoval Guľa.

V AZ působil plzeňský útočník Ondřej Mihálik, který po ročním hostování letos v červnu do Viktorie přestoupil. "Čeká nás mladý, dravý soupeř, který nepodcení absolutně žádnou situaci. Je založený na fyzické, běhavé zátěži. Určitě to nebude jednoduché, na druhou stranu, který soupeř je v Lize mistrů jednoduchý? Nemůžeme si vybírat, máme před sebou výzvu AZ Alkmaar. Chceme to zvládnout a přivézt do Plzně vítězství," řekl Mihálik.

Mistrovská Slavia má velkou šanci, že stejně jako vloni vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů až ve čtvrtém předkole. K tomu Pražané potřebují, aby aktuální ročník vyhrál tým, který si zároveň zajistí účast ve skupině také z domácí soutěže. Pokud by se tak nestalo, šli by "Červenobílí" do třetího předkola. V případě účasti ve 4. předkole by měli jistou minimálně skupinu Evropské ligy.