Stanciua lákají do Anglie. Leeds za něho Slavii nabízí 200 milionů korun

Fotbalová Slavia by mohla přijít o tvůrce hry. Anglický Leeds si totiž v jejím kádru vyhlédl Nicolaeho Stanciua. Nováček Premier League za něho Pražanům nabízí sedm milionů liber, v přepočtu tedy zhruba 200 milionů korun.

Tým z Elland Road se mezi anglickou elitu vrací po šestnácti letech, během nichž zahučel až do třetí ligy, a na nováčkovskou sezonu se hodlá pořádně posílit.

Známý kouč Marcelo Bielsa, který na světových šampionátech vedl rodnou Argentinu i Chile, předložil podle deníku Daily Mail seznam hráčů, které by rád přivítal ve svém mužstvu.

A slávista Stanciu je na něm hodně vysoko. Podle britského listu už Leeds zaslal do Edenu dotaz, zda by šéfové českého mistra souhlasili s uvolněním sedmadvacetiletého špílmachra.

Slavia se ale k prodeji svých opor staví zatím velmi zdrženlivě. Vzhledem k tomu, že ji čeká kvalifikační boj o Ligu mistrů, odmítla nabídky na Lukáše Masopusta i Vladimíra Coufala, které přilétly z West Hamu, i kapitána Jana Bořila, na něhož se poptávaly řecké kluby. S Coufalem a Bořilem dokonce uzavřela o víkendu nové víceleté smlouvy.

"Zájem týmů Premier League o hráče Slavie je oceněním skvělé práce celého klubu. Děkujeme. Svým způsobem je to i "hezká starost" pro vedení klubu. Ale Liga mistrů je pro klub nyní největší výzva!" uvedl na Twitteru šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík.

Stanciu přišel do Slavie před rokem poté, co strávil šest měsíců v Al Ahlí. Jeho přestup vyvolal mezi fanoušky vášně, neboť před odchodem do Saúdské Arábie hrál rok za pražskou Spartu. Se Slavií získal letos mistrovský titul a byl jedním z nejlepších hráčů soutěže.