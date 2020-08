Odhodlaný Jágr: "Mít dítě ve 105 letech? To půjde". Messiho (ne)bránění bylo k smíchu

Fotbalisté manchesterských celků United a City by měli do nové sezony anglické ligy vstoupit s týdenním zpožděním. Podle deníku The Times jim vedení soutěže poskytne delší volno vzhledem k účasti v semifinále evropských pohárů.

Nová sezona Premier League odstartuje 12. září a kvůli pozdnímu konci předchozího ročníku, který byl přerušen pandemií koronaviru, musí mít kluby minimálně třicetidenní pauzu. City po vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů skončila sezona 15. srpna, United vypadli v semifinále Evropské ligy o den později.

Oba manchesterské kluby by proto podle informací The Times měly vstoupit do anglické ligy o týden později než ostatní kluby včetně Wolverhamptonu, který byl ve čtvrtfinále Evropské ligy vyřazen 11. srpna, tedy 32 dní před startem nového ročníku Premier League.