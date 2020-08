Video: Jak to mohl minout? Z toho bude mít noční můry. Svět nechápe Sterlingův zkrat

Byl to bezesporu zlomový okamžik celého čtvrtfinále Ligy mistrů. Raheem Sterling vnikl za stavu 2:1 do vápna a Gabriel Jesus mu naservíroval přihrávku přímo na nohu. Před křídelníkem City byla už jen prázdná brána. Sterling ovšem přestřelil. Ani ne za minutu se na druhé straně prosadil Moussa Dembelé a zpečetil výhru Lyonu nad Manchesterem gólem na 3:1.

Experti ve studiu britské stanice BT Sport Gary Lineker a Rio Ferdinand zůstali zděšení. Zvláště bývalý útočník Lineker si mohl ukroutit hlavu. "Pokud měl někdo z tohoto dát gól, tak to měl být on!"

Nejlepší střelec Citizens v celé sezoně minul branku v nejméně vhodný moment. Manchester dotahoval jednobrankové manko, o které se gólem na 2:1 postaral ve druhém poločase střídající Moussa Dembelé. Pokud by se Sterling trefil, poslal by čtvrtfinálový zápas aspoň do prodloužení.

"Z neproměnění té šance bude mít nejspíš noční můry," vžil se do Sterlingovy kůže Lineker. "Prostě chtěl až moc a trefil ten míč příliš silně," uvažoval nahlas.

Ani ne minutu poté přišel gól Dembelého, který naděje City utnul definitivně. Při této situaci zase nebude mít úplně čisté svědomí brankář Ederson, který vyrazil nevýraznou střelu k útočníkovi Lyonu. "Kdyby byla prudší, asi by ji chytil. Ale tohle je zoufalství. Byli naštvaní, byli mimo," rozebíral třetí gól Olympique bývalý brankář City Joe Hart.

Po zápase byl hodně skleslý i trenér Manchesteru Pep Guardiola. Tomu se ani napočtvrté nepodaří s týmem z Etihad Stadium vyhrát v Lize mistrů. Zatím se neprobojoval ani do semifinále. "Jednou to čtvrtfinále prolomíme," slíbil si po zápase španělský trenér.

"Můžete hrát dobře, ale rozhoduje se v šestnáctce. Podle statistik jsme odehráli dobrý zápas, po všech stránkách lepší než Lyon, jenže to nestačilo," krčil rameny.

Po skvělém výkonu v předchozím kole proti Realu Madrid měl být zápas s Lyonem formalitou, píše britský deník The Sun.

Nakonec vítěznou branku Dembelého na 2:1 dlouho přezkoumávalo video. Mohlo jít o ofsajd i faul na bránícího Aymerica Laportea. "Nevím, asi o tom nechci mluvit. Vypadalo by to, jako bych si stěžoval nebo hledal výmluvy. Vypadli jsme. Udělali jsme chyby v klíčových momentech," uznal Guardiola.

Ten to mezitím schytal od fanoušků na sociálních sítích. Ty překvapila volba sestavy a vynechání řady důležitých hráčů včetně Rijáda Mahréze, Phila Fodena, Davida Silvy nebo jeho jemnovce Bernarda Silvy.

"Guardiola je podvodník," objevilo se na Twitteru. "Za tohle by měl převzít plnou zodpovědnost," doplnil další fanoušek.

A souhlasil i televizní expert a bývalý obránce Rio Ferdinand. "Kdy naposledy v sezoně byli mimo sestavu Mahréz, Bernardo Silva, David Silva i Foden zároveň? Jsou to kreativní hráči, kteří dávají hře City šťávu," nechápal.

Guardiolu tak nejspíš čeká na Etihad Stadium velmi perné léto.