Faeřané nám situaci ohromně ztížili, zlobí se Slovan. Přesto má pořád šanci na postup

Na první pohled to vypadá, že se slovenský fotbal octl pod obrovským náporem koronaviru. Pozitivní výsledky testů se objevily v ligových týmech Trenčína a Seredi a už dříve byla zasažena šatna mistrovského Slovanu. U něj je situace o to smutnější, neboť v těchto dnech bojuje o Ligu mistrů.

Druhý pohled už odhalí, že ve skutečnosti není stav zase tolik vážný. V mužstvech Trenčína a Seredi byly nalezeny celkem pouze dva případy s pozitivním výsledkem testu. Týmy po dobu pěti dní nemohou společně trénovat, načež bude následovat opětovné kompletní přetestování.

A pokud budou další výsledky negativní, zapříčiní virus "jen" přeložení několika zápasů slovenské ligy. Zato Slovan řeší v posledních dnech a hodinách mnohem svízelnější situaci. A cítí mnohem větší hořkost.

Bratislavský klub měl hrát ve středu první předkolo Ligy mistrů, které se letos hraje na jediný zápas, na Faerských ostrovech proti místnímu KÍ Klaksvík. Už před pondělním odletem se vyskytla komplikace v podobě pozitivního testu jednoho hráče, podle slovenských médií záložníka Vladimíra Weisse mladšího.

Slovan i tak na ostrovy mezi Velkou Británií a Islandem odcestoval a na místě se podrobil dalšímu testování. Všech 18 fotbalistů z nich tentokrát vyšlo negativně, ale faerská média později přišla se zprávou o pozitivním výsledku u fyzioterapeuta Slovanu, člena realizačního týmu.

V den zápasu dostal slovenský šampion od faerských zdravotnických orgánů na výběr. Buď čtrnáctidenní karanténa na ostrovech, nebo odlet domů a kontumace zápasu. Obojí by znamenalo konec v Lize mistrů.

Naštěstí pro Slovan se do věci vložila UEFA a na základě jednání s oběma stranami vymyslela třetí alternativu, jež nakonec platí. Utkání se odehraje v náhradním termínu v pátek od 18 hodin, jenomže za Bratislavu mohou nastoupit pouze hráči, kteří nebyli členy původní výpravy.

"Děkujeme UEFA, že nám vyhověla a spolu s námi udělala maximum pro to, aby se zápas odehrál. Je to zvláštní situace, protože podle protokolu UEFA hrát můžeme, ale místní úřady nám v tom všemožně brání," uvedl na webu Slovanu generální ředitel klubu Ivan Kmotrík mladší.

Uvedený postup podle protokolu evropské asociace znamená, že klub z hlavního slovenského města měl na Faerských ostrovech osmnáctku dvakrát za sebou negativně testovaných hráčů. Ovšem přísný zásah faerských autorit, které stojí nad UEFA, uvalil karanténu na všechny.

Řešení UEFA v praxi znamená vyslání druhého letadla s hráči, kteří se nedostali do původní nominace, a s členy druholigového B-mužstva.

"Jsme rádi, že máme stále šanci, porveme se o postup do dalšího kola. Věříme, že se vše uskuteční v duchu fair play a rozhodne se na hřišti," prohlásil Kmotrík. Přesto lze z jeho vyjádření cítit určitou frustraci.

Aby ne. Na Faerských ostrovech má 18 zdravých fotbalistů připravených bojovat o účast v hlavní části nejprestižnější klubové soutěže, Slovan měl být v souboji se Seveřany favoritem, ale jediný pozitivní test postavil všechny předpoklady zcela na hlavu.

Slovan přitom není prvním týmem, kterému koronavirus takto ztížil boj o Evropu. Kosovský mistr Drita byl nasazen už do úvodní kvalifikace, v níž měl teprve zabojovat o první předkolo. Porazil tým z Andorry, ale finále kvalifikace proti Linfieldu ze Severního Irska už neodehrál.

Důvod? Dva případy nákazy v mužstvu, a z toho vyplývající kontumace.

Po kauze Slovan proto UEFA ještě zesílila svůj apel směrem k národním fotbalovým svazům, potažmo jednotlivým zdravotnickým orgánům zemí. Je jasné, že pokud bude muset pokaždé do karantény celý tým, nemůže se Liga mistrů ani žádná jiná mezinárodní soutěž odehrát. Alespoň ne regulérně. Fotbal tedy volá po zmírnění nekompromisních pravidel.

Hlasy z faerské strany argumentují tím, že místní autority nezajímá v prvé řadě fotbal, ale zdraví lidí. Přesto se jejich postup zdá být až příliš přísným a pedantským. Slovan do poslední chvíle bojuje o propuštění zdravých hráčů z faerské karantény, pravděpodobně však neuspěje.

Do zápasu by měli vyběhnout náhradníci smíchaní s rezervním týmem, který v prvních třech kolech druhé slovenské ligy nebodoval a patří mu poslední místo se skóre 1:7. Na utkání by neměl mít přístup ani kouč Ján Kozák mladší, člen původní výpravy.

A zatímco ve středu byl i podle sázkových kanceláří favoritem Slovan zhruba v kurzu 1,4:1 až 1,55:1, za momentálního stavu by měly být misky vah nakloněny spíše na stranu Klaksvíku.

Zápas se odehraje bez diváků na umělé trávě stadionu Djúpumýrar a v přímém přenosu jej od 18 hodin vysílá slovenská stanice STV2.