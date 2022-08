Plzeň - Karabach 2:1. Sen se stal skutečností. Viktoria Plzeň je v Lize mistrů

Přeji příjemný úterní večer. Dnes se rozhodne o postupujících do základních skupin Ligy mistrů a my se společně zaměříme na utkání Viktorie Plzeň s Karabachem. Po třech letech se totiž mezi fotbalovou elitu může vrátit právě český mistr. Naposledy se to povedlo v sezóně 2019/2020 pražské Slavii, pro Plzeň by se jednalo o čtvrtou účast od sezóny 2011/2012. Naposledy se Viktoria zúčastnila Ligy mistrů v ročníku 2018/2019, kdy byla díky koeficientu nasazena rovnou do základní skupiny.