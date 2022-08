Plzeňský kouč Bílek touží po první Lize mistrů. Věří v kouzlo domácího hřiště

Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek označil úterní domácí odvetu závěrečného play off Ligy mistrů s Karabachem za obrovskou výzvu.

Rád by navázal na poctivý výkon úřadujících českých šampionů při úvodní bezbrankové remíze v Baku a k tomu přidal lepší výkon v ofenzivě.

"Já Ligu mistrů nikdy nezažil, většina hráčů tady taky ne. Je to pro nás obrovská výzva a samozřejmě se na utkání těšíme. Víme, že jsme doma silní, budeme mít obrovskou podporu našich fanoušků. Věřím tomu, že potvrdíme výkon z prvního utkání, to znamená poctivou hru. A do ofenzivy budeme chtít být kvalitnější a nebezpečnější, než tomu bylo v prvním zápase," řekl Bílek na tiskové konferenci.

Kvůli trestu za tři karty v kvalifikaci Ligy mistrů v úterý nenastoupí klíčový plzeňský obránce a kapitán Lukáš Hejda, kterého by mohl v základní sestavě nahradit Václav Jemelka. Nedávnou posilu z Olomouce ale bývalý reprezentační kouč zvažuje také na pozici levého beka.

"Máme dvě varianty, jak budeme hrát. Jedna z variant je na tři obránce. Uvidíme po dnešním tréninku. Je pravda, že Venca první zápas na postu levého obránce zvládl velmi dobře. Je velice pravděpodobné, že zítra nastoupí na tomhle postu," uvedl Bílek.

V přípravě na zápas si pustil i odvetu 3. předkola Ligy mistrů mezi Ferencvárosem a Karabachem, kterou ázerbájdžánský tým v Budapešti vyhrál 3:1.

"Ferencváros dostal branku a pak to hodně otevřel. To je přesně to, co oni chtějí. Chodí do otevřené obrany a v tom jsou nesmírně nebezpeční. To prostě nesmíme dopustit od první minuty. Očekávám podobný vývoj jako v našem úvodním zápase," řekl Bílek.

"Nesmíme jim dát kousek prostoru. Musíme se snažit je držet co nejdál od naší brány a po zisku balonu, abychom byli hned v úvodu hodně přesní a chodili rychle nahoru. Víme o jejich kvalitách. Víme i to, jak se do nich dostat," doplnil sedmapadesátiletý trenér.

Ve hře je skoro půl miliardy

Jeho svěřenci budou usilovat o historicky čtvrtou účast ve skupině Ligy mistrů a bonus přes 400 milionů korun. "Víme, o co hrajeme. Nevěřím tomu, že zítra budeme nervóznější než při jakémkoliv jiném zápasu. Věřím tomu, že jakmile rozhodčí pískne do píšťalky, tak i menší nervozita, která by mohla být, z hráčů spadne a odvedou skvělý výkon," prohlásil Bílek.

Plzeňští chtějí využít sílu domácího prostředí, kde zvítězili v posledních sedmi soutěžních duelech. V evropských pohárech v Doosan Areně neprohráli desetkrát po sobě od listopadu 2018 a debaklu 0:5 s Realem Madrid ve skupině Ligy mistrů.

"Myslím, že každému týmu se hraje doma líp, když cítíte podporu. Bude vyprodáno. Jsou to zápasy, které si každý hráč přeje hrát. Důležité utkání o Ligu mistrů. Jsme kousek, i když je to pořád ještě daleko - 90, 95 minut, možná ještě víc. Motivace všech hráčů je obrovská. Teď se nám dlouhodobě doma daří a věřím, že tu bilanci doma udržíme," dodal bývalý záložník Sparty nebo Betisu Sevilla.