Hrdinu Staňka nadchla hymna Ligy mistrů. Zachytal jsem si, hodnotil skromně

Brankář Jindřich Staněk se řadou skvělých zákroků výrazně podepsal na bezbrankové remíze fotbalistů Plzně v úvodním utkání závěrečného play off Ligy mistrů v Baku proti Karabachu.

Spravedlností nerozhodného výsledku si nebyl jistý, do domácí odvety ho však považuje za výborný. Před úvodním výkopem si vychutnal hymnu Ligy mistrů, na kterou se těšil ze všeho nejvíc.

"Jsem rád za takový výsledek, i když jsme měli příležitosti, z nichž jsme mohli skórovat. V první půli to jejich hráč (Jankovič) vykopával z brankové čáry, kde ho měl brankář (Magomedalijev) postaveného na první tyči. Oni ale taky měli dost šancí. Nevím, jestli je to spravedlivá remíza, ale pro nás super výsledek do odvety," řekl Staněk novinářům.

"Slyšeli jste to od nás několikrát, Karabach je určitě kvalitní mužstvo. Spousta individualit, na druhou stranu jsou i velice týmoví. Dneska bylo vidět, že jsou i velice dobře organizovaní. Čekali jsme, že průběh bude přesně takový," uvedl český reprezentant.

Na nedostatek práce si nestěžoval. "Bylo osm střel na bránu, takže jsem si zachytal. Čekali jsme, že nás Karabach doma zatlačí. Jsme rádi, že výsledek je do odvety přijatelný," konstatoval šestadvacetiletý Staněk.

Hned v úvodu vyrazil střelu Marka Vešoviče a následně i prudkou dorážku Kadyho. Podle Staňka šlo o nejtěžší zákrok v utkání. "Byl to pro mě nákop v zápase, že se to stalo takhle brzy. Od té doby byla koncentrace maximální," prohlásil strakonický rodák.

Pochvaloval si výkon spoluhráčů. "Celá naše defenziva fungovala super, všichni si plnili úkoly, které jsme měli. Jenom škoda, že nám nevyšel brejk nebo standardka," podotkl Staněk.

Nadchla ho hymna Ligy mistrů. "Osobně jsem se nejvíc před zápasem těšil na hymnu, což bylo fakt fantastické. Potom jsem se soustředil na zápas a už jsem to nevnímal. Tohle byla jedna věc, která mě před čtvrtým předkolem proběhla v hlavě, že to bude super a konečně to zažiju. Teď už jen udělat poslední krok do skupiny a uslyšíme to šestkrát," poznamenal Staněk.

Nerozhodila ho ani atmosféra na stadionu Tofika Bachramova, kam přišlo 31.150 diváků. "Dva měsíce zpátky v Portugalsku (s reprezentací) to bylo ještě horší. Jsem rád, že jsem měl tu zkušenost a dneska jsem s tím byl úplně v pohodě," uvedl někdejší brankář Evertonu nebo Českých Budějovic.

Odveta na hřišti úřadujícího českého mistra je na programu v úterý. "Víte, že doma vždycky hrajeme jinak. Očekáváme samozřejmě těžký zápas. Věřím tomu, že to pro oko diváka bude pěkné. Vidíte, co mají na křídlech a v útoku, velice silné a rychlostně vybavené hráče. Nemůžete to zase otevřít jako blázni a myslet si, že to půjde samo," konstatoval Staněk.

O duel přijde vykartovaný Lukáš Hejda. "Lukáš je nás nejlepší stoper, je to náš kapitán. Na druhou stranu tady máme spoustu kluků, kteří čekají na šanci. Věřím tomu, že kdokoli tam bude, tak ho skvěle nahradí," prohlásil Staněk.