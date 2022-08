Gurbanov věří, že tentokrát si Karabach s plzeňským brankářem Staňkem poradí

Trenér fotbalistů Karabachu Gurban Gurbanov neočekává, že by se Plzeň v domácí odvetě závěrečného play off Ligy mistrů soustředila hlavně na defenzivu jako v úvodním utkání v Baku (0:0).

Podle kouče má Viktoria dost kvalitních útočných hráčů a chtěl by, aby fanoušci v úterý viděli dobrý zápas.

"Kdybychom počítali s tím, že soupeř bude jenom bránit, byla by to z naší strany chyba. Něco si můžete myslet, ale na hřišti se často ukáže něco úplně jiného. Plzeň umí nejenom dobře bránit, ale také perfektně útočit a presovat. Má několik zajímavých a silných ofenzivních hráčů," řekl Gurbanov na tiskové konferenci.

"Mají dvě sestavy a teprve zítra se pan trenér (Michal Bílek) rozhodne, koho pošle na hřiště," doplnil padesátiletý trenér, kterému budou chybět pouze obránci Maxim Medveděv a Kevin Medina.

Ázerbájdžánské mužstvo mělo minulou středu v Baku více příležitostí, ale české šampiony výrazně podržel brankář Jindřich Staněk. "Měli jsme pár šancí, ale musím říct, že je měl i náš soupeř. Zítra uděláme všechno pro to, abychom svoje šance dokázali proměnit," uvedl Gurbanov.

Karabach by rád podruhé dovedl do skupiny Ligy mistrů. Poprvé se mu to podařilo před pěti lety.

"Dostali jsme se až sem a zítra budeme hrát se silným soupeřem, který stejně jako my chce do skupiny. Věřím svým hráčům, že vyhrajeme a postoupíme. Ale bude to těžké. Viděli jsme v Baku, jak je Plzeň silný a odhodlaný tým," prohlásil nejlepší střelec v historii ázerbájdžánské reprezentace se 14 góly.

Velký dojem na něj udělali čeští fanoušci. "Sice jich nebylo mnoho, ale v hotelu nebo na letišti od nás několik lidí chtělo autogramy, i když jsme přijeli jako soupeř. Udělalo nám to velkou radost. Přeju si, aby zítřejší zápas byl zajímavý," dodal Gurbanov, jenž vede Karabach už od roku 2008.