Fantastický Staněk zachránil Plzeň. Viktoria v Baku vydřela naději na Ligu mistrů

Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného play off Ligy mistrů remizovali v Baku s Karabachem bez branek, především díky vynikajícímu výkonu brankáře Jindřicha Staňka. Viktoria od loňského října neprohrála už 30. soutěžní zápas po sobě. Odveta se hraje příští v úterý na plzeňském stadionu.

Obhájce ázerbájdžánského titulu, který si v letošní kvalifikaci poradil s Lechem Poznaň, FC Curych a Ferencvárosem Budapešť, usiluje o druhou účast v hlavní fázi "milionářské" soutěže. Dosud si ji zahrál pouze v sezoně 2017/18.

Naopak Plzeň po postupu přes HJK Helsinky a Šeriff Tiraspol bojuje o čtvrtý start ve skupině Ligy mistrů po letech 2011, 2013 a 2018.

Západočeši vyřadili v roce 2016 Karabach ve 3. předkole Ligy mistrů po remízách 0:0 doma a 1:1 venku díky pravidlu o vyšším počtu branek venku, které už neplatí. České týmy nepodlehly v pohárech ázerbájdžánskému soupeři v žádném z dosavadních 11 utkání.

Oproti dvojzápasu s Tiraspolem udělal trenér Plzně Bílek jedinou změnu v základní sestavě. Místo útočníka Klimenta nastoupil stoper Jemelka.

Kalvach v páté minutě našel z rohového kopu Hejdu, ale kapitánovi Viktorie zakončení nesedlo. Na druhé straně podržel Viktorii hned dvakrát gólman Staněk. Nejprve vyrazil Vešovičovu střelu a následně i prudkou dorážku Kadyho. Po čtvrthodině hry Zoubir ve skluzu před odkrytou brankou těsně nedosáhl na Wadjiho přihrávku.

Úřadující český mistr zahrozil z dalšího rohu. K zakončení se dostal Chorý, jenže záložník Jankovič vykopl míč z brankové čáry. Vzápětí Bucha vypálil pouze do brankáře Magomedalijeva.

Po krátkém občerstvení kvůli vedru vytáhl Staněk Wadjiho střelu z úhlu. Chorý zase vracel před branku Sýkorův centr, ale Kopic hlavou ideálně netrefil.

Karabach, který hraje kvůli bezpečnostní situaci domácí zápasy v Baku, hnal dopředu zaplněný stadion Tofika Bachramova. V úvodním dějství hledištěm několikrát oběhla mexická vlna.

V 63. minutě dostal třetí žlutou kartu v letošní kvalifikaci Hejda, který si tak nezahraje odvetu. O 20 minut později Staněk vytáhl na roh ránu střídajícího Ozobiče zpoza vápna.

Plzeň v letošním pátém kvalifikačním duelu Ligy mistrů poprvé nevyhrála. Karabach doma v kvalifikacích evropských pohárů neprohrál 11. duel za sebou.

Viktoria si už v kvalifikaci vydělala minimálně 8,63 milionu eur (211 milionů korun) za účast v play off a jistotu nejméně skupiny Evropské ligy plus několik dalších desítek milionů korun za desetiletý koeficient. Za postup do skupiny LM by dostala minimálně 15,64 milionu eur (384 milionů korun) plus další finance za desetiletý koeficient a televizní práva.

Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Ligy mistrů (hráno v Baku):

FK Karabach - Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič - Kajtazovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Wadji - Mosquera, Hejda, Kliment.

Karabach: Magomedalijev - Vesovič, Mustafazade, B. Hüsejnov, Bajramov - Jankovič (73. Almeida), Qarajev - Šejdajev (61. Ozobič), Kady, Zoubir - Wadji (73. Owusu). Trenér: Gurbanov.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach, Bucha - Kopic (90.+1 Holík), Sýkora (71. Jirka), Mosquera (59. Pilař) - Chorý (71. Kliment). Trenér: Bílek.