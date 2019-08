Respekt Rumunů. Nebýt Chelsea, vyhrála by Slavia Evropskou ligu, řekl kouč Kluže

před 31 minutami

Fotbalisté Kluže by v odvetě 4. předkola Ligy mistrů v Edenu proti Slavii rádi navázali na duel na hřišti Celticu Glasgow, kde v předchozím předkole po výhře 4:3 slavili postup. Podle trenéra Dana Petrescua ale mají Pražané fantastický tým a kouč dokonce tvrdil, že by v minulé sezoně vyhráli Evropskou ligu, pokud by ve čtvrtfinále nenarazili na pozdějšího vítěze Chelsea.

"Každý zápas je jiný stejně jako každé mužstvo. Celtic je plný skvělých individualit, zatímco Slavia je skvělá jako tým. Kdyby v minulé sezoně nepotkala ve čtvrtfinále Chelsea, vyhrála by Evropskou ligu. To říká vše o její síle. Považujeme Slavii za fantastický tým, který umí vyhrávat," uvedl na tiskové konferenci Petrescu, který v minulosti za Chelsea sám hrával. Slavia první duel před týdnem v Kluži vyhrála 1:0. "Jsme realisté a rozumíme tomu, že oni jsou v roli favoritů. Byli bychom šťastní, kdybychom v prvním utkání aspoň remizovali," řekl Petrescu. Síla Slavie podle něj spočívá v širokém kádru, jelikož červenobílí v sobotu porazili Bohemians 1905 4:0, přestože hráli převážně náhradníci. "Mají dva kvalitativně srovnatelné týmy. Je mi líto, že na rozdíl od Slavie nemůžeme říct, že máme k dispozici všechny hráče. Chybí nám tři hráči, se kterými bychom rádi počítali," konstatoval Petrescu, jemuž budou chybět Mike Cestor, Emmanuel Culio a Paulo Vinícius. Podle Petrescua má Kluž za sebou náročný program. "Hrajeme šestnáctý zápas ve 40 dnech, to by bylo taky dobré si uvědomit. Rozhodně se na to nechceme vymlouvat. Chceme zítra nechat na hřišti vše, abychom se za sebe nemuseli stydět. Věřím, že fyzicky na tom budeme lépe než v minulém zápase, protože slávisté běhali mnohem lépe a rychleji než my," prohlásil Petrescu.

autor: ČTK | před 31 minutami