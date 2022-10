Fotbalisté Plzně ještě mají teoretickou šanci na třetí místo ve skupině C, avšak to by museli kromě Interu porazit i Barcelonu, což by byl fantastický úspěch, s nímž se příliš nepočítá, navíc by Katalánci doma nesměli uspět s Bayernem. Viktoriáni doposud ve čtyřech utkáních nezískali ani jeden bod, když s Bayernem prohráli 0:5 a 2:4, doma s Interem 0:2 a na Camp Nou 1:5. Výrazně lépe mají svěřenci kouče Bílka rozehranou domácí ligu, kde jsou po třinácti kolech na prvním místě s náskokem čtyř bodů na Slavii, přičemž ještě mají domácí zápas se Zbrojovkou Brno k dobru. Nutno zmínit i selhání v MOL Cupu, v němž Plzeň vypadla před branami osmifinále poté, co prohrála 2:3 na hřišti třetiligového Hlučína. Nejlepším střelcem týmu je Tomáš Chorý s osmi góly.