Bílka naštvala Mosquerova "hovadina". Může v emocích ujet, ale čeká ho postih, řekl

Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek měl radost, že jeho svěřenci po středečním vyřazení v domácím poháru s třetiligovým Hlučínem odpověděli vítězstvím 3:1 nad Ostravou ve 13. kole první ligy.

Plzeňští senzačně prohráli v Hlučíně 2:3 a s MOL Cupem se rozloučili už ve třetím kole. Proti Baníku ale další zaváhání nepřipustili. "Je to velmi důležité vítězství. Je to pro nás i taková vzpruha po středě. Pro nás byla velká rána, že jsme to utkání nezvládli. Ale dnes výborná odpověď," řekl Bílek na tiskové konferenci.

Západočeši vedou neúplnou ligovou tabulku o sedm bodů před druhou Slavií, která v nedělním pražském derby přivítá třetí Spartu. "Určitě někdo z nich ztratí, což je pro nás dobrá zpráva. Sparta teď má velmi těžké zápasy - na Slavii, doma se Slováckem a pak hraje u nás. Pak se hodně ukáže, jak tabulka před jarní částí bude vypadat," uvedl Bílek.

"My se musíme soustředit na sebe. Na to, abychom zvládali i utkání, jako jsme sehráli třeba dneska. I proti těžkému soupeři jsme vyhráli, i když to po herní stránce nebylo chvílemi ideální. Ale zase se ukázala síla kolektivu," doplnil bývalý reprezentační kouč.

Pokáral Mosqueru, jenž si v rámci oslavy gólu vytáhnul dres a ukázal tričko se jmény členů své rodiny na počest v týdnu narozené dcery. "Jednoznačně to je hovadina. Bude tam samozřejmě postih. Chápu, že v emocích může ujet. Ale my si musíme na karty dávat pozor, protože pak v závěru může někdo vypadnout v zápase, kdy ho budeme nesmírně potřebovat," prohlásil Bílek.

"Tohle od hráčů nechceme, aby dostávali zbytečné karty. Pokud je to za faul, nemám s tím problém, ale tohle je hovadina," dodal bývalý záložník Sparty nebo Betisu Sevilla.

Viktorii ve středu čeká páté utkání ve skupině Ligy mistrů na stadionu Interu Milán. "Bude to zase se soupeřem, který je obrovský favorit. Pro nás důležitá zkouška a další dobrá zkušenost. Uvidíme, v jakém stavu tým bude, a jakou sestavu proti Interu vybereme," řekl Bílek.