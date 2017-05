Juventus má velkou šanci Ligu mistrů vyhrát, ví Allegri. I díky skvělé fazóně Alvése

před 44 minutami

Juventus porazil v semifinále Ligy mistrů Monako i v odvetě a má velkou šanci na první titul v milionářské soutěži od roku 1996.

Turín - Trenér fotbalistů Juventusu Massimiliano Allegri věří, že turínský celek má po postupu přes Monako velkou šanci uspět i ve finále Ligy mistrů. V něm si "Stará dáma", která vyhrála první zápas 2:0 a v úterý doma uspěla 2:1, zahraje pravděpodobně s obhájcem trofeje Realem Madrid.

"Kdyby se hrálo na dva zápasy, tak by to bylo těžší. Ale v jednom utkání se stačí soustředit na detaily, protože ty rozhodují o úspěchu," řekl devětačtyřicetiletý kouč na adresu Realu, který bude v dnešní odvetě na hřišti městského rivala Atlética Madrid hájit výhru 3:0.

Juventus si zahraje ve finále po dvou letech a celkově podeváté. Na kontě má dva tituly, ten poslední z roku 1996, takže v klubu moc dobře vědí, že samotný postup do finále nic neznamená. "Nebudu říkat, že postup byl naším cílem, protože pokud nezískáte trofej, tak je vám k ničemu," řekl brankář Gianluigi Buffon.

"Gigi má pravdu, když jsme ve finále, tak ho musíme zkusit vyhrát. Snad to letos bude náš rok. Myslím, že Juventus má tentokrát velkou šanci Ligu mistrů vyhrát," prohlásil Allegri. "Ale čekají nás i další důležité zápasy. Musíme porazit AS Řím, abychom nezdramatizovali boj o titul. Nebo finále poháru s Laziem," dodal.

Allegri odmítl, že by postup do finále byla jeho zásluha. "Nepotřebuji, aby mě někdo chválil. Jen dělám svou práci. Zajímá mě jen to, abych dokázal kvality hráčů, které mám k dispozici, proměnit ve výsledky," poznamenal. "Trénování mě velmi baví a odpočinu si u něj. Až se u něj budu nervovat a přestane mě bavit, tak skončím," prohlásil.

Alvés zařídil oba góly

Asi nejdůležitějším hráčem Juventusu byl v úterní odvetě Brazilec Dani Alvés. Na začátku sezony se rozjížděl pomalu, pak ho zbrzdilo zranění, ale nakonec se obránce Daniel Alves stal nečekanou hvězdou semifinále. Brazilský fotbalista se v úterní odvetě s Monakem podílel na obou brankách Juventusu a výrazně přispěl k vítězství 2:1 a postupu do finále.

Alves proti Monaku místo v obraně nastoupil netradičně na pravém kraji zálohy a ve 33. minutě po jeho centru otevřel skóre Mario Mandžukič. Krátce před přestávkou brazilský reprezentant sám vstřelil druhý gól, když se prosadil volejem z 25 metrů.

Po gólu nakreslil do vzduchu srdíčko a věnoval ho svojí partnerce. "Chodí na všechny zápasy. A ve výjimečných chvílích si vždycky vzpomenu na výjimečné lidi v mém životě a děkuji všem, kteří jsou se mnou každý den. Tenhle okamžik byl pro ně," uvedl čtyřiatřicetiletý obránce.

Alvesova sezona přitom nezačala vůbec dobře. Z Barcelony odešel v létě jako nechtěný hráč a v Juventusu si dlouho zvykal na italský styl. V listopadu si navíc zlomil lýtkovou kost. "Když už jsem si začal zvykat, tak jsem se zranil. Ale začal jsem brát věci víc v klidu a v klubu jsem vlastně začal od znova," řekl Alves.

"Všechno, co jsem v životě získal, byl výsledek každodenní práce a profesionálního přístupu. Teď jen sklízím ovoce tvrdé práce, která není vidět," přidal Alves, který s Barcelonou získal 23 trofejí. S Juventusem má na dosah italský titul a ještě ho čeká finále Ligy mistrů, ve kterém "Stará dáma" vyzve pravděpodobně obhájce Real Madrid.