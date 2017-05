Tvrdík a spol. spěšně hledají Antiberbra, už zapojili Křetínského. Ve hře je i hrozba bojkotem ligy

před 1 hodinou

Pro velkou část ligových klubů se jeví zcela neakceptovatelnou představa, že by se měl šéfem Fotbalové asociace ČR stát její dosavadní místopředseda Roman Berbr

Praha - Český fotbal se řítí do nejhlubší krize ve svých dějinách. Předsedu asociace Miroslava Peltu najdeme ve vyšetřovací vazbě, ministerstvo školství nyní celému sportu stoplo veškeré dotace - a otevřením možnosti, že by sám mohl kandidovat na pozici předsedy rozdráždil kontroverzní fotbalový místopředseda Roman Berbr četné ligové kluby, v čele s pražskou Slavií, k nepříčetnosti.

A k rychlé akci. Jaroslav Tvrdík, šéf slávistického představenstva, už v průběhu úterka kontaktoval další bossy prvoligových klubů a projednávali společnou strategii. Ta je jasná, lze ji shrnout do slov: Pokud by měl Berbr aspirovat 2. června na předsedu FAČR, musíme mu za každou cenu postavit silného protikandidáta a Berbra v jeho mocenském rozmachu včas zastavit. Ve večerních hodinách měl Tvrdík v této souvislosti jednat i s Danielem Křetínským, majitelem Sparty.

A dnes je na programu regulérní schůzka majitelů prvoligových klubů, svolaná Ligovou fotbalovou asociací, tedy sdružením profesionálních klubů, jež od léta řídí dvě nejvyšší tuzemské soutěže.

Cílem tvrdíkovské iniciativy je najít do páteční uzávěrky kandidatur valné hromady důvěryhodné osoby, které by se zúčastnily volebního souboje - a v první řadě vygenerovat jakéhosi Antiberbra, osobnost, která by se v očích veřejnosti a v ideálním případě i delegátů valné hromady FAČR mohla stát protiváhou současného českého místopředsedy, tedy zmiňovaného Romana Berbra.

V této souvislosti padají jména jako Petr Mlsna, což je současný náměstek ministra vnitra a zároveň místopředseda komise rozhodčích. Nebo Petr Fousek, bývalý generální sekretář asociace. Či Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace. Často je skloňováno také jméno bývalého reprezentanta Zdeňka Grygery, ne však přímo ve spojitosti s kandidaturou na předsedu, ale spíše s jinou rolí ve výkonném výboru. Bývalý hráč Juventusu se ale osobně do ničeho takového zatím příliš nehrne.

"Fotbal musí velmi rychle znovu nalézt svoji důvěryhodnost, " řekl Jaroslav Tvrdík pro Českou televizi.

Paukner, majitel Dukly: Berbr je neakceptovatelný

Petr Paukner, majitel fotbalové Dukly Praha a podle časopisu Forbes 46. nejbohatší Čech, mu lehce oponuje: "Podle mě by se teď fotbal do žádné bezhlavé volby vrhat neměl, přišlo by mi rozumnější vyčkat, jak se vyvine kauza Miroslava Pelty, až se v průběhu vyšetřování odfiltrují politické souvislosti, které jsou s ní zjevně spojeny."

Vzápětí se ale Paukner k Tvrdíkovi jednoznačně přidá, když zdůrazní: "Je pro mě naprosto neakceptovatelné, aby se předsedou českého fotbalu stal Roman Berbr. Snad nemusím říkat proč."

Vyjádří se raději nepřímo: "Ať už je Miroslav Pelta jakýkoli, tak jeho krok, kdy přivedl k rozhodčím Michala Listkiewicze, byl oproti předchozímu stavu jednoznačně přínosný. A Pelta navíc uměl do fotbalu vždy přinést peníze, na rozdíl od některých. Byť teď bude na příslušných státních orgánech, aby posoudily, jestli si přitom počínal legálně. Ale já, stejně jako další majitelé klubů. jsme lidi, co peníze do fotbalu dávají. A pak jsou tu tací, kteří si je jen berou."

Paukner tak mimo jiné naznačil, že éra kdy sudí řídili Berbrovi blízcí jako Dagmar Damková či Miroslav Tulinger, byla temnější než ligová současnost. Berbrovo vystupování obecně je pro něj velký problém. "Už jen jeho chování na pondělní tiskové konferenci. Ani náznak nějaké pokory ve chvíli, kdy se fotbal ocitl v zásadních problémech. Vyzařovala z něj místo toho nepřiměřená sebejistota a lehká arogance, a to podle mě nejsou signály, které by teď fotbal měl posílat do světa."

Než rezignovala, zastavila Valachová dotace do sportu

K jednáním s ministerstvem školství o uvolnění zbývajících neproplacených dotací pro tento rok byl pověřen moravský místopředseda Zdeněk Zlámal. Než se ale za ministryní Kateřinou Valachovou vůbec stačil vydat, informovala politička, že kvůli vyšetřování údajných manipulací vyplácení dotačních programů pro sport zastavuje a již vydané peníze nechá prošetřit.

Následovala další slovní eskapáda s razítkem FAČR. "Vedení fotbalové asociace je přesvědčeno, že braní sportovních svazů jako rukojmích, je bezprecedentní zásah politické moci. Předestřený stav věcí je pro FAČR absolutně nepřijatelný a likvidační," píše se mimo jiné v prohlášení, jehož plné znění najdete zde.

Už dříve Fotbalová asociace ČR informovala, že letos dostala od ministerstva proplacené zatím jen dotace z programů I a II na podporu mládeže a reprezentace, to jest dohromady 178 milionů korun. Z dalších programů by měla čerpat ještě více než čtyři stovky milionů, které však zatím z ministerstva nepřišly. A jak to vypadá, hned tak nepřijdou.

Kateřina Valachová v úterý následně informovala o tom, že na svou ministerskou funkci rezignuje, v úřadu by podle všeho měla působit do konce měsíce.

Český fotbal a spolu s ním další sporty se tak ocitly na pokraji vyhladovění. Místo toho, aby to fotbal řešil, se ale naplno věnuje politikaření.

Berbr i Antiberbr jsou vlastně hrozby. Mohou se zneutralizovat

Podle informací Aktuálně.cz Roman Berbr přes prostředníky ligovým klubům vzkazuje, že nemají co stavět vlastního kandidáta, když se samy rozhodly, že půjdou vlastní cestou a realizovaly odluku Ligové fotbalové asociace od FAČR. Berbr měl dodat, že pokud kluby předsednického kandidáta postaví, bude to pro něj signál, aby skutečně osobně vstoupil do boje o křeslo fotbalového muže číslo 1.

A zrcadlově zaznívají hrozby opačného druhu i z druhé strany. V tom smyslu, že pokud Roman Berbr ohlásí, že bude kandidovat na předsedu, jsou údajně některé kluby připraveny na protest proti němu bojkotovat zbývající ligová kola.

Je možné, že se obě znesvářené strany nakonec zneutralizují a předsednickou kandidaturu tak nepodá, anebo posléze stáhne jak Roman Berbr, tak dosud neznámý Antiberbr, kterého by případně poslaly do boje ligové kluby. V takovém případě je možné, že valná hromada 2. června nového předsedu a nové vedení nezvolí. Což by mnozí vítali, protože takto hekticky pořádané volby probíhají pod obrovským časovým tlakem a reální kandidáti nemají prostor se náležitě představit a vyprofilovat.

Svou již podanou kandidaturu považuje za stále platnou a funkční Miroslav Pelta, který byl spolu s náměstkyní ministryně Simonou Kratochvílovou a bývalým šéfem sportovního odboru MŠMT Zdeňkem Břízou obviněn, že mimo rámec zákonů "kouzlili" s investičními dotacemi. Teoreticky je možné, že se Peltova stížnost proti uvalení vazby stihne pozitivně vyřídit před 2. červnem a současný předseda se tak na volební valné hromadě objeví. Nelze však na to rozhodně sázet.

Naopak, jeho aktivitami by se ještě měly zabývat Etická komise FAČR či Disciplinární komise LFA, na jejichž adresy aktivisté zasílají podněty na prošetření Peltových skutků.

Ve "hře o trůny" se mohou ocitnout i nezávislí kandidáti. Na úrovni okresních fotbalových svazů shání nominace potřebné ke kandidatuře na funkci předsedkyně FAČR, Markéta Haindlová, prezidentka České asociace fotbalových hráčů. Zájem účastnit se boje o roli předsedy projevil také Michal Vejsada, bývalý vlastník Bohemians.

