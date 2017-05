Juventus porazil Monako i v odvetě a je ve finále Ligy mistrů

před 1 hodinou

Soupeřem turínského celku ve finále 3. června v Cardiffu bude vítěz madridského souboje, v němž má Real před středeční odvetou na půdě Atlétika náskok 3:0.

Turín - Fotbalisté Juventus Turín se stali prvním finalistou Ligy mistrů. Italský šampion zvítězil v dnešní odvetě semifinále doma nad Monakem 2:1 a stvrdil postup. Před týdnem v úvodním zápase vyhrál Juventus venku 2:0. Ve finále 3. června v Cardiffu itslký celek vyzve Real či Atlétiko Madrid.

Juventus v odvetě definitivně rozhodl o postupu už do poločasu, kdy se trefili Mario Mandžukič a Dani Alves. Po přestávce snížil Kylian Mbappé a ukončil neprůstřelnost italského týmu v soutěži, která trvala 690 minut.

Monako historické zvyklosti nezměnilo

"Stará dáma" si zahraje finále Ligy mistrů podeváté a podruhé za poslední tři sezony. Předloni Juventus, jehož viceprezidentem je bývalý kapitán české reprezentace Pavel Nedvěd, v souboji o vítěznou trofej podlehl Barceloně. Monako soupeři nevrátilo předloňské čtvrtfinálové vyřazení a na svou dosud jedinou finálovou účast z roku 2004 nenavázalo.

"Dostali jsme se do Cardiffu, ale nemohu říct, že by to byl náš cíl. Dostat se do finále neznamená nic, chcete ho vyhrát," řekl brankář Juventusu Gianluigi Buffon. "Každý si myslel, že minulé finále bylo mým posledním, přiznám se, že já také. Ale když tvrdě pracujete, vaše sny se mohou splnit," dodal devětatřicetiletý veterán.

Ještě nikomu v historii Ligy mistrů se nepovedlo otočit dvojzápas po úvodní domácí prohře 0:2 a výjimkou se nestalo ani Monako. Lídr francouzské ligy vstoupil do odvety s vědomím dvougólového manka aktivně, ale proti takřka neprostupné obraně v čele s devětatřicetiletým brankářem Buffonem, který chytal 150. utkání v soutěži UEFA, se těžko prosazoval.

Už po deseti minutách musel ze hry domácí Khedira, ale Juventus to nerozhodilo a po 20 minutách začal hrozit. Higuaínův lob ještě vyhlavičkoval obránce, Mandžukič nechal vyniknout gólmana, ale ve 33. minutě už se stejný hráč radoval. Chorvatský útočník se prosadil dorážkou vlastní hlavičky, kterou ještě stihl vyškrábnout brankář Subašič. Mandžukič dal v Lize mistrů gól po šesti zápasech.

Juventus se uklidnil a do přestávky zvýšil. Subašič ve 44. minutě vyboxoval míč po rohu na hranici vápna, odkud jej z voleje uklidil do sítě Alves a navázal na dvě gólové asistence z prvního utkání.

Nejmladší střelec semifinále LM

V druhém poločase domácí dlouho kontrolovali hru, až v 67. minutě Mbappé unikl po straně a donutil Buffona k zákroku. O dvě minuty později už se monacký útočník dočkal, když zblízka doklepl míč do sítě po Moutinhově průniku. Dal svůj šestý gól ve vyřazovací fázi a v 18 letech a 140 dnech se stal historicky nejmladším střelcem semifinále Ligy mistrů. Juventus v play off inkasoval poprvé.

Na zvrat ale hosté nemohli pomýšlet, Juventus si závěr pohlídal a neprohrál už dvanáctý zápas Ligy mistrů za sebou, což je klubový rekord.

Monako v sezoně dalo ve 27 zápasech tři a více gólů, proti Juventusu se ale v koncovce trápilo. "Juventus hrál velmi dobře a hlavně proměňoval své šance. Nebyli jsme v zakončení tak chladnokrevní jako obvykle. Celou sezonu jsme tvrdě bojovali za Monako i celý francouzský fotbal a věříme, že příští sezonu budeme ještě lepší," řekl útočník Radamel Falcao.

Semifinále fotbalové Ligy mistrů - odveta:

Juventus Turín - AS Monako 2:1 (2:0)

Branky: 33. Mandžukič, 44. Alves - 69. Mbappé. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra (všichni Niz.). ŽK: Bonucci, Mandžukič - Mendy, Falcao. Diváci: 40.244. První zápas: 2:0, postoupil Juventus.

Juventus: Buffon - Barzagli (85. Benatia), Bonucci, Chiellini - Alves, Pjanič, Khedira (10. Marchisio), Alex Sandro - Dybala (54. Cuadrado), Mandžukič - Higuaín. Trenér: Allegri.

Monako: Subašič - Raggi, Glik, Jemerson, Sidibé - Mendy (54. Fabinho), Bakayoko (78. Germain), Moutinho, Silva (69. Lemar) - Falcao, Mbappé. Trenér: Jardim.