Hrát venku bez fanoušků je pro nás výhoda, věří si Guľa na Alkmaar

Trenér fotbalistů Plzně Adrian Guľa věří, že absence diváků při středečním zápase druhého předkola Ligy mistrů v Alkmaaru bude pro hostující tým výhodou. Podle slovenského kouče je Viktoria dobře připravená a odhodlaná v Nizozemsku uspět.

V rámci prevence proti šíření koronaviru nebudou na stadionu fanoušci. Kvalifikace evropských pohárů se letos odehraje na jeden vítězný zápas s výjimkou závěrečného čtvrtého předkola Ligy mistrů.

"V těchto dnech je realita hrát bez diváků. Když na stadionu nebudou, může to být mikrovýhoda i pro hostující tým, ale pravda leží na hřišti. Věřím, že to bude pro nás výhoda, že hrajeme sice venku, ale bez fanoušků. Proto věřím, že budeme velmi kvalitně připraveni," řekl Guľa na tiskové konferenci.

Alkmaar v minulé sezoně skončil v nizozemské lize jen o skóre za vítězným Ajaxem Amsterodam. Podle někdejšího záložníka má AZ silné individuality a moderní herní projev. "Ukázali jsme si jeho silné stránky, ale i věci, které chceme využít, čili nějaké slabiny a dvířka, která se tam budou otvírat. Je to typický holandský tým, který hraje s vysoko postavenou obranou na riziko, mají dostatečně kvalitní presink," konstatoval Guľa.

"Preferují hru přes křídelní hráče. Potřebujeme, aby si chlapci nastudovali varianty jejich útočení a věděli, odkud padá nejvíc finálních přihrávek a zakončení. V jejich preferovaném stylu jsou i prostory, které bychom chtěli využít, abychom byli nebezpeční a úspěšní," přidal bývalý kouč Žiliny nebo slovenské reprezentace do 21 let.

S Viktorií, kterou vede od loňského prosince, si odbude premiéru v evropských pohárech. "Každý zápas na lavičce Plzně je pro mě velký. Neříkám, že je úplně stejný pocit, když jdete hrát zápas venku a pod hlavičkou kvalifikace Champions League. Ale hlava přirozeně pracuje na maximum," uvedl Guľa.

Pokud Západočeši postoupí do další fáze, zajistí si minimálně účast v základní skupině Evropské ligy. "Těším se, jak teď společně chytíme opratě a budeme dlouhodobě potvrzovat, že v takových zápasech chceme vítězit. Věřím, že přichází ten správný čas. Na druhé straně náš proces je o tom, že se učíte ze zápasů, kdy vám to nevyjde. Věřím, že se učíme rychle a potvrdíme to i v nejbližším zápase," řekl kouč.