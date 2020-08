Plzeň nedala penaltu, přesto vstoupila do ligy vítězně

Fotbalisté Plzně vyhráli první zápas nové sezony Fortuna:Ligy. Obhájci titulu na svém hřišti porazili Opavu 3:1.

Hosté šli sice poté, co Čermák nedal penaltu, zásluhou Helešice do vedení, ale ještě do konce první půle srovnal z další penalty Bucha. O výsledku zápasu pak rozhodly góly. které dali Beauguel a Ba Loua.

1. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - SFC Opava 3:1 (1:1)

Branky: 45.+4 Bucha z pen., 55. Beauguel, 76. Ba Loua - 44. Helešic. Rozhodčí: Denev - Dobrovolný, Hock - Adam (video). ŽK: Mondek. ČK: 45.+3 Hrabina (oba Opava). Diváci: 2813 (limit 5102 osob na stadionu).

Plzeň: Hruška - Řezník (46. Havel), Hejda, Brabec, Limberský (83. Alvir) - Čermák, Kalvach, Bucha (83. Káčer) - Kopic (74. Ba Loua), Chorý (42. Beauguel), Kovařík. Trenér: Guľa.

Opava: Fendrich - Žídek, Hnaníček (30. Rychlý), Hrabina - Řezníček, Texl (46. Harazim) - Mondek (64. Juřena), Zavadil (64. Gorčica), Helešic - Dordič, Holík (74. Šcudla). Trenér: Skácel.