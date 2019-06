Finále Ligy mistrů je drahé a nedostupné. Na černém trhu stojí lístky stovky tisíc

před 12 minutami

Nejsledovanější fotbalová událost roku má výkop už dnes ve 21:00. V Madridu se utkají anglické celky Tottenham a Liverpool. Ještě před začátkem finále Ligy mistrů na sebe upozornil youtuber Simon Wilson, který se vydal od stadionu na Anfield Road až do španělského města Škodou Favorit, aby ušetřil za letenky. Jeho cesta poukazuje na to, jak nákladné je pro běžné fanoušky vidět finále LM živě.

"Přijde mi šílené utratit 800 liber za letenku, když normálně stojí 50," popisuje na začátku videa Wilson a vysvětluje, že ceny vzrostly poté, co do finále postoupily dva anglické kluby. Vidět finále Ligy mistrů naživo může vyjít včetně všech nákladů na řádově stovky tisíc korun.

Pokud by se na utkání vypravil fanoušek z Česka a rozhodl se alespoň jednu noc strávit přímo v Madridu, pravděpodobně by jej výlet nestál méně než deset tisíc na osobu. Reálně je ovšem fotbalový víkend pro většinu fanoušků, kteří zamířili do Španělska, výrazně dražší.

Vstupenky

To nejdůležitější a nejvzácnější, co na finále Ligy mistrů běžný fanoušek potřebuje, jsou vstupenky. Zároveň to může být nejdražší položka a to i v případě, že si na rozdíl od Wilsona dovolí cestovat z Anglie do Madridu letecky.

Získat vstupenky oficiální cestou je ale složité. Stadion Wanda Metropolitano má kapacitu přes 63 tisíc míst. UEFA přenechala klubům - Tottenhamu a Liverpoolu - pro jejich potřeby z tohoto počtu 38 000 vstupenek, které si Spurs a Reds rozdělili přibližně napůl. Ostatní vstupenky mířily už dříve sponzorům, partnerům a do volného předprodeje, který probíhá takzvaným ballot systémem.

Na lístky, které dostaly přidělené kluby, ovšem dosáhne jen zlomek zájemců, většinou jde o dlouholeté permanentkáře. "Věrnostní programy Tottenhamu znám poměrně přesně. Přibližně 17 tisíc lístků pro fanoušky Spurs se rozdělilo mezi držitele platinových a zlatých členství, přičemž zlatí museli mít ještě asi 280 věrnostních kreditů. Nedostalo se třeba na lidi, kteří mají permanentku deset či patnáct let," upozornil ve Fotbal fokus podcastu novinář Jiří Hošek.

Cena je v takovém případě relativně nízká, například Liverpool nastavil ceny vstupenek od relativně přívětivých 60 liber (asi 1750 korun) po 513 liber (asi 15 000 korun).

Také v případě druhé oficiální cesty k lístkům na finále Ligy mistrů, tedy za použití takzvaného ballot systému, při kterém prodává lístky UEFA přímo, jsou šance nízké. Výhodou ale je, že by měl být relativně spravedlivý. Zájemci o vstupenky se musí zaregistrovat do systému UEFA a zažádat o lístky. Pokud se na ně usměje štěstí, dorazí jim e-mail od asociace s výzvou pro dokončení nákupu. Potíž je, že poptávka každoročně převyšuje násobně převyšuje nabídku a s lístky se obchoduje za násobně vyšší ceny, i když UEFA upozorňuje, že diváky s přeprodanou vstupenkou na stadion nepustí.

Lístky distribuované ballot systémem stály od 70 eur (asi 1800 korun) na nejméně vhodná místa přes 180 eur (asi 4660 korun) ve třetí kategorii, po 450 (asi 11 660 korun) ve druhé a 600 eur (15 500 korun) v nejlepší kategorii. Potíž je, že do volného prodeje šly jen 4000 vstupenek.

Nejdražší, ale možná nejjistější, je koupě lístků od překupníků. Reportéři televize Sky den před zápasem narazili v Madridu na černém trhu na vstupenky v ceně průměrně 6000 eur, tedy asi 155 tisíc korun.

Tímto sobotní finále není ničím výjimečné oproti předchozím ročníkům, kdy bylo neoficiální cestou možné získat vstup na stadion v přepočtu od přibližně 80 do 200 tisíc korun. Cenu letos zvyšuje i fakt, že do Španělska se vydaly tisíce příznivců na obou stranách bez lístku odhodlaných užít si finále v Madridu ať už na stadionu nebo mimo něj.

Ubytování

Společně se vstupenkami nejdražší položka. V závislosti na tom, jak dlouho by návštěvník chtěl v Madridu zůstat by se ceny pohybovaly od přibližně 3800 za pokoj a noc až po vyšší desítky tisíc za noc.

Běžné ubytování se ovšem pohybuje podle booking.com v rozmezí od 5 do 10 tisíc za noc. Obvyklá cena je přitom i v hlavní turistické sezoně u nejlevnějších pokojů až pětkrát nižší.

Cesta

Pro fanoušky cestující z Česka by tato položka nepředstavovala velkou potíž. Letenky z Prahy do Madridu se i před finále Ligy mistrů prodávaly od dvou tisíc korun.

Větší problémy ale měli příznivci přímo z Anglie. Jak upozornil už zmiňovaný fanoušek Simon Wilson - letenky z Londýna a Liverpoolu v požadovaných datech stály nízkonákladovými aerolinkami od 400 do 800 liber oproti běžným asi 50. A tak se může vyplatit koupit si třeba ojetou Škodu Favorit.