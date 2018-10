Džeko věnoval hattrick proti Plzni zraněnému juniorovi Římanů

před 1 hodinou

Řím - Fotbalista AS Řím Edin Džeko věnoval svůj dnešní hattrick do sítě Plzně v Lize mistrů italskému mladíkovi Riccardovi Caldifiorimi, který si vážně zranil koleno v odpoledním utkání Youth League právě s Plzní. Bosenský útočník i po výhře 5:0 věří, že Římané mají stále velký prostor na zlepšení.

"Hattrick věnuji Riccardovi Caldifiorimu, který se vážně zranil," řekl po utkání pro Sky Sport Italia Džeko, kterému to proti Plzni padá, když jí dal tři branky stejně jako před dvěma roky. "Plzeň znám docela dobře, protože jsem hrál v české lize. Ale je spíše náhoda, že mi to proti nim tak padá. Někdy to tak je, že proti jednomu týmu to jde a proti jinému ne," prohlásil bosenský útočník, který hrával za Teplice.

Římanům se v úvodu sezony tolik nedařilo a z úvodních šesti zápasů vyhráli jediný a Džeko měl na kontě jediný gól. Nyní ale potřetí za sebou zvítězili. "Sezonu jsme nezačali dobře, já také nedával tolik gólů, jak bych chtěl, ale zlepšujeme se a tento zápas nám vyšel jako týmu i mě osobně," uvedl Džeko.

Stále však Římané nepředvádějí svůj maximální výkon. "Bylo to dobré, ale pořád se ani neblížíme našemu potenciálu. Tři výhry po sobě nám ale zvednou sebevědomí. Všichni ale musíme předvádět ještě lepší výkony," dodal Džeko.

Skupinu G hodně zamotala překvapivá výhra CSKA Moskva nad obhájcem titulu Realem Madrid 1:0. "Ukazuje to, že každý zápas v Lize mistrů je těžký. My nyní máme tři body, ale stále ještě zbývají další čtyři zápasy a z toho příští dva proti CSKA, které se ukazují jako extrémně důležité pro boj o postup ze skupiny," dodal bosenský kanonýr.