Sestavy:



AS Řím: Olsen - Florenzi (C), Fazio, Juan Jesus, Kolarov - Cristante, N'Zonzi - Ünder, Lorenzo Pellegrini, Kluivert - Džeko.

Náhradníci: Mirante - Luca Pellegrini, Schick, Marcano, Santon, Zaniolo, El Shaarawy.



FC Viktoria Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, R. Hubník (C), Limberský - Procházka, Hrošovský - Ma. Zeman, Hořava, J. Kovařík - Krmenčík.

Náhradníci: A. Hruška - Chorý, M. Havel, D. Kolář, Jakub Řezníček, Pernica, Ekpai.



Rozhodčí: Raczkowski - Obukowicz, Litskiewicz.