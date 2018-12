Kdy začne? Kdo ji bude hrát? Co přinese českým klubům? Přichází Evropská liga 2

před 49 minutami

UEFA spustí třetí mezinárodní klubovou soutěž v Evropě. Na první pohled může budit dojem, že jde o podřadnou ligu, ale její úroveň bude pravděpodobně vyšší, než by se mohlo zdát. Českým klubům může přinést zajímavé peníze i kvalitní soupeře.

Poprvé se o třetí evropské soutěži začalo vážně diskutovat v září na kongresu Evropské klubové asociace (ECA) v chorvatském Splitu. Nápadu na novou ligu předcházela i debata o rozšíření původní Evropské ligy. Nakonec ale budou soutěže dvě.

Nový koncept je stále ve fázi vývoje, jasné jsou zatím teprve základní obrysy. Jak už pracovní název napovídá, Evropská liga 2, prezentovaná pod prostou zkratkou EL2, bude třetí úrovní evropských pohárů. Její oficiální pojmenování se teprve chystá.

Česko bude potřebovat udržet koeficient

Původní Evropská liga, označujme ji pro jednoduchost EL1, by se měla zúžit v počtu týmů, které budou hrát skupinovou fázi. Nově by jich mělo být pouze 32 (místo dosavadních 48), stejný počet by měl hrát skupiny i v UEL2. V praxi to znamená, že klubů v EL1 bude o třetinu méně, než dosud. V součtu za obě Evropské ligy ale ve skupinové fázi přibude 16 týmů.

Pro Českou republiku proto bude ještě důležitější než dřív, aby si udržela klubový koeficient do 15. místa. Aktuálně je Česko 16., ale díky účasti Plzně a Slavie v jarní části Evropské ligy se může ještě posunout na lepší umístění. Prvních 15 zemí žebříčku totiž bude mít zaručeno místo v EL1, zatímco níže postavené země budou hrát jen EL2. Účast v Lize mistrů nebo v některém jejím předkole mají vítězové všech lig členských asociací UEFA.

Účast v Evropské lize 2 podle národních koeficientů Země na 1. - 5. místě podle koeficientu budou mít v kvalifikaci jeden klub. Země na 6. - 15. místě podle koeficientu budou mít v kvalifikaci dva kluby. Země na 52. - 54. místě podle koeficientu budou mít v kvalifikaci dva kluby. Země na 55. místě podle koeficientu budou mít v kvalifikaci jeden klub.

Jasné zatím není, kolik peněz i bodů do koeficientu účast v EL2 přinese. Nicméně se dá očekávat, že příjmy pro kluby hrající EL1 stoupnou a chystaná EL2 by měla mít podobné finanční ohodnocení jako současná Evropská liga.

Změny v systému evropských soutěží jsou v plánu relativně brzy. Popisovaný model má začít fungovat v sezoně 2021/2022. To znamená, že už v přespříští sezoně budou kluby v domácích ligách hrát o kvalifikaci do Ligy mistrů i EL1 a EL2.

Co se týče herního modelu, ten by měl být stejný jako v současné Lize mistrů. Před skupinovou fází budou tři předkola a play off. Do jarní části postoupí šestnáct klubů.

Letos by Sparta nejspíš hrála skupinu

Pokud by se podle nového systému hrál už současný ročník, Česko by ve skupinové fázi mohlo mít až čtyři kluby. Plzeň v základní skupině Ligy mistrů, do skupiny EL1 by patrně prošla jen Slavia. Jablonec a jeden z dvojice Olomouc - Sparta by hrál základní skupinu EL2.

Podle jednoho z modelů by se podle současného uspořádání v základních skupinách EL2 objevily také kluby jako Kodaň, Zenit Petrohrad, Sevilla, Lipsko nebo Legie Varšava.

UEFA si od nové soutěže slibuje, že jistotu nasazení svého klubu do evropských pohárů teď bude mít více zemí. Ze současných 26 by to mělo být až 34. Nová soutěž má právě více napomoci menším fotbalovým zemím, mezi které patří Česká republika. Zároveň by mělo dojít k zatraktivnění EL1 a větším příjmům z této soutěže.

Kvalifikace do skupin EL2 by se stejně jako v Lize mistrů měla skládat z mistrovské a nemistrovské části, přičemž nově by kluby, které neuspějí v kvalifikaci o Ligu mistrů spadly rovnou do kvalifikace o EL2. Počet míst v evropských pohárech se pro jednotlivé země nezvýší.

Model tří plnohodnotných evropských soutěží naposledy existoval v roce 1999. Tehdy se kromě Ligy mistrů hrál Pohár UEFA a Pohár vítězů pohárů.