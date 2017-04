Hráli jsme špatně. Teď už si titul nemůžeme vykopat sami, řekl po prohře na Spartě Hubník

před 28 minutami

Obránce Roman Hubník ví, že dnešní prohra 0:2 se Spartou může fotbalisty Plzně přijít velmi draho. Viktoria totiž na druhém místě tabulky ztrácí pět kol před koncem ligy na první Slavii dva body a obhajobu titulu už nemá ve vlastních rukách.

Praha - Pokud Slavia vyhraje všech zbývajících pět zápasů, bude mistrem. A v Plzni si to po porážce na Spartě moc dobře uvědomují. "Mámě pět zápasů, to je patnáct bodů. Ale už to nezáleží na nás," řekl Roman Hubník novinářům po šlágru 25. kola.

"Když Slavia všechno vyhraje, tak je mistr. Ale my věříme, že pořád může někde ztratit, stejně jako my nebo Sparta. A třeba si to rozdáme (na dálku) v posledním kole," doplnil bývalý reprezentant.

Plzeň se Spartou prohrála poprvé po třech letech a utnula sérii pěti vítězství. Na Letné přitom nezačala špatně a už ve třetí minutě šel sám na branku Krmenčík, ale nedal. Na druhé straně potom nejprve po Hubníkově zaváhání zahrozil Lafata, ale střelecky se po půlhodině prosadili až Šural a Rus Karavajev.

"Sparta byla hladovější a víc chtěla. A podle toho to i výsledkově dopadlo. Sparta dneska vyhrála zaslouženě," prohlásil dvaatřicetiletý plzeňský stoper.

"My jsme podali velmi špatný výkon, byli jsme ustrašení a těžko říct proč. Po přestávce už to bylo těžké, chtěli jsme hrát dopředu, ale bylo to bez zakončení a nějaké šance," dodal Hubník.

