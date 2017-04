Naštěstí jsme byli produktivnější, oddechl si po důležité výhře na Slovácku trenér Slavie Šilhavý

před 1 hodinou

Slavia se posunula minimálně do neděle na čelo tabulky a bude doufat v zaváhání Plzně na Letné. Sešívaní v předehrávce 25. kola porazili venku Slovácko 2:0 po gólech Škody a Deliho.

Uherské Hradiště - Slavia zvládla venkovní zápas na Slovácku a po výhře 2:0 natáhla sérii zápasů bez prohry na 20 zápasů. O výhře rozhodl gól Milana Škody z prvního poločasu po individuální chybě v obraně domácích.

Pro Slavii zdaleka nešlo o snadný zápas. "Bylo to hodně těžké utkání, protože Slovácko bylo víc na míči a hrálo po zemi. Snažili jsme se ho presovat, z čehož jsme dali první gól," zhodnotil zápas Josef Hušbauer, který byl u prvního gólu Slavie, když vypíchl domácímu Hofmannovi míč a následně Mingazov přichystal gól pro Škodu.

Jenže do prvního gólu v 31. minutě se Slavia trápila a takt hry určovali domácí. "Potvrdili výkonnost, kterou v poslední době mají. Nicméně my jsme byli produktivnější. Z první akce jsme se dostali do vedení, a tím pádem do výhody," komentoval zápas trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Vstřelený gól hosty uklidnil. Poločas dohráli bez větších potíží, jenže hned zkraje druhé půle mělo Slovácko dvě šance srovnat. Civičovu střelu v poslední chvíli zblokoval Deli a pokus Machalíka vyškrábl Pavlenka na roh. "V důležitých chvílích nás podržel Jirka Pavlenka," byl si vědom Hušbauer.

Slavia se díky výhře posunula na první místo tabulky a má náskok dvou bodů na Plzeň, avšak ta se v neděli představí na Letné. "Hlavní je, že jsme zvládli náš úkol. Věřím ale, že Viktoria o víkendu ztratí a udržíme se na čele. Bylo by skvělé, mít souboj o titul ve svých rukou," zasnil se Hušbauer, který byl proti Slovácku klíčovým hráčem svého týmu.

Hráči Slovácka byli po zápase zklamaní. "Hráli jsme, co jsme chtěli, ale body nemáme," pokrčil rameny Vlastimil Daníček. "Rozhodla větší kvalita Slavie v útočné fázi, tu mají neuvěřitelně silnou. Stačila jim jediná střela v první půli. My jsme naopak naše šance nevyužili," popsal příčiny porážky Slovácka.

Moravané zaznamenali druhou porážku v řadě, když v minulém kole nestačili venku na Plzeň. Domácí tak mohli oba týmy bojující o titul porovnat. "Slavia je silovější mužstvo, pomáhá si dlouhými nákopy. Naproti tomu Plzeň se snaží kombinovat a moc to nenakopává. To je asi ten největší rozdíl," myslí si záložník Slovácka David Machalík. "Mrzí nás, že jak s Plzní, tak se Slavií jsme hráli dobře, jsme bez bodu," dodal.

Sešívaní získali důležité tři body a budou napjatě očekávat, jak dopadne nedělní duel Sparty s Plzní. Pokud Západočeši v Praze ztratí, zůstane Slavia pět kol před koncem sezóny na prvním místě a výrazně se přiblíží titulu.

