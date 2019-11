Že to byl gól Čelůstky? Říkal jsem mu, ať si to nechá pro sebe, tvrdí hrdina Král

Záložník Alex Král označil svůj gól proti Kosovu, kterým pomohl k výhře 2:1 a postupu na ME, za jeden z nejdůležitějších a nejhezčích zásahů v kariéře.

Podle jednadvacetiletého fotbalisty Spartaku Moskva domácí hráči v Plzni ukázali, jak jsou silný tým, když zareagovali na nepříznivý vývoj a předposlední kvalifikační zápas otočili.

"Určitě jeden z nejdůležitějších gólů. Další byl na Seville, který byl postupový dál do čtvrtfinále Evropské ligy. Ale tenhle byl možná ještě o něco hezčí. Takže je to jeden z nejhezčích a nejdůležitějších gólů, co jsem dal," řekl Král novinářům.

V 71. minutě vyrovnal přesnou ranou k tyči. "Odrazilo se to ke mně a často z těchto pozic zakončuju i v tréninku. Nepřemýšlel jsem, že bych si to nějakým způsobem převzal. Já už si na Masíčka (Lukáše Masopusta) volal, když naváděl balon, že jsem přesně věděl, že ho chci dostat a vystřelit," popsal defenzivní středopolař.

Velký podíl měl i na vítězné brance v 79. minutě. Jeho hlavičku totiž do sítě lehce tečoval obránce Ondřej Čelůstka. "Myslel jsem, že bude můj. Já to hlavičkoval, přede mnou přeběhl hráč, pak tam byla nějaká skrumáž. Nevěděl jsem, jestli to šlo gólmanovi mezi nohama. Když jsem slavil, tak mi Čelda (Čelůstka) řekl, že to tečoval, tak jsem mu povídal, ať to nikde neříká. Ale pak to samozřejmě bylo vidět v televizi. Je jedno, kdo ten gól dal. Důležité je, že padl a že nás dostal na Euro," uvedl Král.

Podle něj bylo klíčové, že se český tým po vedoucím gólu Kosova z 50. minuty nesesypal. "Myslím, že nejdůležitější byla naše reakce, že jsme nezačali bláznit a nějakým způsobem nakopávat, ale že jsme pokračovali v tom, co jsme hráli od první minuty. Díky tomu jsme postupně vstřelili oba góly," konstatoval Král.

"Když bych srovnal zápasy na začátku kvalifikace a teď na konci, tak se to pořád lepšilo. Byli jsme v první řadě sebevědomější a to nám obrovsky pomohlo, že jsme se nebáli a kombinovali. I proti Kosovu jsme ukázali, že i když prohráváme, tak pořád hrajeme naši hru a to nás odmění," doplnil rodák z Košic.

Svěřenci Jaroslava Šilhavého měli po gólu na 1:1 drtivý tlak, ale hosty dvakrát během dvou minut zachránilo břevno. "Já si říkal, že už to není možné a jestli to nedokopeme, budeme mít fakt smůlu. Ale šli jsme tomu naproti, vyhecovalo nás to, Kosovo to dostalo pod tlak a padnul druhý gól," řekl Král.

Čeští fotbalisté se na Euru představí posedmé za sebou. "Je to skvělé. Chceme ukázat i v Evropě, že jsme rovnocenným soupeřem pro všechny týmy, které tam budou. Těšíme se všichni na to," uvedl bývalý hráč Slavie či Teplic.