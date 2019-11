Angličané se sedmi góly prostříleli na Euro. Dobrá zábava, smál se útočník Kane

Fotbalisté Anglie dnes ve Wembley v jubilejním 1000. zápase rozstříleli 7:0 Černou Horu a zajistili si místo na mistrovství Evropy.

Anglii by sice k postupu stačil i bod, ale domácí tým nedal při sváteční příležitosti ve Wembley soupeři šanci. Díky hattricku kapitána Harryho Kanea vyhrál první poločas 5:0, když všech pět branek nastřílel za úvodních 37 minut. Rychlejších pět gólů dali Angličané naposledy v roce 1946 za 35 minut Nizozemsku.

Výběr trenér Garetha Southgatea o dva góly zaostal za nejvyšší soutěžní výhrou a vyhrál šestý ze sedmi kvalifikačních zápasů. Spolu s ním dnes oslavila postup na Euro také Česká republika, která Anglii po senzačním domácím vítězství 2:1 připravila jedinou dosavadní ztrátu v kvalifikaci.

"Bylo to jediné zaváhání a zareagovali jsme na to skvěle. Chtěli jsme dnes oslavit postup a také pobavit diváky, když šlo o tisící zápas, a myslím, že pěti góly v první půli se nám to povedlo," řekl Kane, který se v pořadí anglických střelců posunul na šesté místo o gól před slavného Alana Shearera.

Šestadvacetiletý Kane má na kontě 31 zásahů ve 44 zápasech, Shearer dal 30 branek v 76 utkáních. "Všichni víme, že Shearer byl fantastický střelec. Je to pěkný milník, ale snad ještě nějaké góly přijdou," prohlásil útočník Tottenhamu.

Místo na šampionátu mají v předstihu jisté i Turci díky bezbrankové remíze s Islandem. Tento výsledek na turnaj poslal rovněž mistry světa Francouze ještě před jejich utkáním s Moldavskem. V něm evropští vicemistři sice od deváté minuty prohrávali, ale ještě do přestávky srovnal Raphaël Varane a výhru z penalty zajistil v 79. minutě Olivier Giroud.

Portugalsko k vysoké výhře 6:0 nad Litvou nasměroval třemi góly Cristiano Ronaldo, ale protože Srbsko si poradilo 3:2 s Lucemburskem, budou muset úřadující mistři Evropy bojovat o postup až do posledního kola. Portugalci mají na druhém místě, které jako poslední zajišťuje přímý postup, náskok jednoho bodu právě před Srbskem.

Výhoda je ale na straně výběru trenéra Fernanda Santose. Posledním soupeřem Portugalska bude totiž Lucembursko, které prohrálo poslední čtyři zápasy. Srbové nastoupí proti dosud neporaženému lídrovi skupiny B Ukrajině.

Ronaldo navíc proti Lucembursku nebude hrát pouze o postup, ale také se může stát teprve druhým hráčem v historii po někdejším íránském střelci Alim Daeím, který za reprezentaci nastřílí 100 branek. Hvězda Juventusu má po 55. hattricku v kariéře zatím na kontě 98 branek. Daeí dal během kariéry 109 gólů.

Po dnešku má jisté místo na Euru deset týmů. Dnes si zajistily postup Turecko, Francie, Anglie a Česká republika, už dříve ho slavily týmy Belgie, Itálie, Polska, Ruska, Španělska a Ukrajiny.

Šampionát se uskuteční příští rok na přelomu června a července ve dvanácti evropských zemích.

Kvalifikace fotbalového mistrovství Evropy 2020:

Skupina A:

Anglie - Černá Hora 7:0 (5:0)

Branky: 19., 24. a 37. Kane, 11. Oxlade-Chamberlain, 30. Rashford, 66. vlastní Šofronac, 84. Abraham.

Česko - Kosovo 2:1 (0:0)

Skupina B:

Portugalsko - Litva 6:0 (2:0)

Branky: 7. z pen., 22. a 65. Ronaldo, 52. Pizzi, 56. Paciencia, 63. Silva.

Srbsko - Lucembursko 3:2 (2:0)

Branky: 11. a 43. Mitrovič, 70. Radonjič - 54. Rodrigues, 75. Turpel.

Skupina H:

Turecko - Island 0:0

Francie - Moldavsko 2:1 (1:1)

Branky: 35. Varane, 79. Giroud z pen. - 9. Rata.

Albánie - Andorra 2:2 (1:1)

Branky: 6. Balaj, 55. Manaj - 18. a 48. Martínez.