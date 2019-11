KRÁLovský postup! Češi po dramatu zdolali Kosovo a mají jisté Euro 2020

Čeští fotbalisté posedmé za sebou postoupili na mistrovství Evropy. V předposledním utkání kvalifikace porazili doma po obratu Kosovo 2:1 a zajistili si v pětičlenné skupině druhé místo za Anglií.

Hosty poslal v Plzni v 50. minutě do vedení Atdhe Nuhiu, ale v 71. minutě srovnal Alex Král a za osm minut otočil stav Ondřej Čelůstka, jenž lehce usměrnil do sítě další Královu střelu.

"Je to pecka, všichni jsme na to dřeli a dotáhli jsme to tam, je to paráda," svěřil se hned po utkání hrdina večera Alex Král.

Český celek oplatil soupeři zářijovou úvodní porážku 1:2 z úvodního vzájemného duelu v Prištině. Reprezentace potvrdila, že se jí evropské kvalifikace daří, v samostatné historii postoupila i na sedmé kontinentální mistrovství. Los Eura v příštím roce, které se bude konat poprvé ve 12 zemích, se uskuteční 30. listopadu v Bukurešti.

Český tým uzavře kvalifikaci v neděli na hřišti Bulharska.

Utkání skupiny A kvalifikace fotbalového mistrovství Evropy 2020 v Plzni:

ČR - Kosovo 2:1 (0:0)

Branky: 71. Král, 79. Čelůstka - 50. Nuhiu. Rozhodčí: Rocchi - Meli, Carbone (všichni It.). ŽK: Bořil, Souček - Rashkaj, Aliti, Nuhiu, Zhegrova. Diváci: 10.986.

ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Král, Souček - Masopust (76. Ševčík), Darida, Jankto (90. Kadeřábek) - Krmenčík (61. Ondrášek). Trenér: Šilhavý.

Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Kololli - Rashkaj (46. Halimi), V. Berisha - Hadergjonaj (77. Zhegrova), Celina (85. Rashani), Rashica - Nuhiu. Trenér: Challandes.