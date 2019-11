Živě: Česko - Kosovo. Fotbalisté v klíčovém boji nastoupí na hrotu s Krmenčíkem

Trenér Jaroslav Šilhavý si vůbec nepřipouští, že by čeští fotbalisté ve čtvrtečním předposledním utkání kvalifikace mistrovství Evropy s Kosovem v Plzni neuspěli. Jeho svěřenci si v případě vítězství zajistí s předstihem postup na šampionát. Kouč je přesvědčen, se reprezentanti poučí ze zářijové prohry 1:2 v úvodním vzájemném duelu v Prištině a nezopakují stejné chyby. "Myslím, že není potřeba motivovat hráče k tomu, aby se koncentrovali. Všichni vědí, o co jde. Věřím, že to zvládneme. Vůbec si nepřipouštíme, že bychom to nezvládli a prohráli," řekl Šilhavý na tiskové konferenci ve svém rodišti Plzni, kde se bude zápas hrát.

"Ten zápas, který nás zítra čeká, je skoro zápas roku. Tam se rozhodne, jestli budeme na Euru už po čtvrtku, nebo jak to s námi bude. Mám z přístupu hráčů dobrý pocit, myslím, že tým udělal kus práce, ale musí se to potvrdit zítra. Jinak by to přišlo vše vniveč, třeba i vítězství s Anglií, které bylo velké. Kdybychom to nepotvrdili zítra, bylo by to špatné. Ale vůbec si to nechceme dávat do hlavy," uvedl Šilhavý.