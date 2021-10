Varování pro Schicka. Nasadíme na něj top obránce, vzkazuje kouč Walesu české hvězdě

Pokud chtějí fotbalisté Walesu skončit ve skupině kvalifikace mistrovství světa na druhém místě, musejí podle trenéra Roba Pageho v dnešním utkání v Praze nad Českem zvítězit.

Ostrovní celek má stejně bodů jako soupeř a na třetím místě tabulky je jen vinou horšího skóre. Velšané navíc odehráli o zápas méně.

"Když se podíváme na další zápasy, které nás pak čekají, je tohle utkání, které prostě musíme vyhrát. Je to velký zápas," prohlásil Page.

"Pokud chceme mít druhé místo absolutně pod kontrolou a ve svých rukách, musíme zvítězit. V přípravě jsme udělali vše pro to, aby se nám to povedlo," doplnil kouč Velšanů.

Tabulku skupiny jasně vede Belgie, která míří za přímým postupem. Celky z druhých míst čeká play off, v němž se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí.

Velšané mají stejně jako Češi téměř jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst. "Je dobré to mít v záloze, ale my pořád chceme skončit druzí ve skupině," poznamenal Page.

V březnovém vzájemném duelu vyhrál Wales doma v Cardiffu gólem v závěru 1:0. "Češi ale ten večer předvedli velmi dobrý výkon. Několik posledních dnů jsme se na to utkání znovu dívali. Češi jsou velmi ofenzivně založený tým, útočí i v šesti lidech. Velmi vysoko hrají jejich krajní obránci," vypozoroval velšský stratég.

"Respektujeme sílu českého týmu, jsou to silní a atletičtí hráči top kvality. Ale to my také. Myslím, že by to mohl být velmi zábavný a zajímavý zápas," mínil.

Do české sestavy se po odpykání trestu za kontroverzní vyloučení právě ve Walesu vrátí nejlepší útočník Patrik Schick, který se blýskl pěti góly na letním mistrovství Evropy.

"Je to fantastický hráč. Ale mohli bychom jmenovat čtyři pět dalších a z toho dva velmi důležité. Schick je útočník, který si vedl skvěle v létě na Euru. Budeme muset být na našem maximu, abychom ho uhlídali. Na druhou stranu my zase máme top obránce, takže věřím, že se s tím vypořádáme," vzkázal Page.

Musí se obejít bez zraněné hlavní hvězdy a kapitána Garetha Balea. "Gareth byl v posledních letech v národním týmu prvotřídní, takže jeho absence je pro nás i pro fanoušky rána," uznal trenér Walesu.

"Ale nebudeme brečet. Dává to šanci dalším, kteří jeho místo zaplní. Herní styl kvůli tomu měnit nehodláme," prohlásil Page, který v roli hlavního kouče zastupuje suspendovaného Ryana Giggse.