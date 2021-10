Paulymu podepsal zlatý padák, sám odchází bez odstupného. Bývalý šéf FAČR Malík končí

Do červnové valné hromady zastával pozici předsedy Fotbalové asociace ČR, teď Martin Malík skončí také jako generální ředitel marketingové agentury STES. Nové vedení této dceřiné firmy FAČR se dohodlo na ukončení pracovního poměru s mužem, jehož vláda fotbalovému hnutí byla spojena s několika kauzami, které vyšetřuje policie.

"Došlo k dohodě mezi představenstvem STES, a.s. a bývalým předsedou FAČR a dosavadním generálním ředitelem STES panem Martinem Malíkem o ukončení jeho působení ve STES, a to k 31. říjnu 2021. FAČR ani STES z principu nesdělují podrobnosti dohod či podmínek v případě odchodů a platí to i v tomto případě," reagoval ředitel komunikace Michal Jurman.

Podle informací Aktuálně.cz odchází Malík na základě dohody o ukončení pracovního poměru, aniž by měl nárok na odstupné.

Po Janu Paulym je dalším vysokým představitelem "bývalého režimu", který na Strahově skončil: jenže zatímco Pauly si na odchodnou odnesl devět platů, tedy přes milion korun, Martin Malík se zlatým padákem počítat nemůže. Je pro zajímavost to byl paradoxně on, kdo ještě jako předseda FAČR Paulymu lukrativní dodatek ke smlouvě údajně podepsal.

Malík byl do čela českého fotbalu zvolen na valné hromadě v prosinci 2017 několik měsíců po zatčení jeho předchůdce Miroslava Pelty. Generální ředitel STES měl být "průchozím" kandidátem do čela fotbalové asociace, faktickou moc ale v rukách dál třímal Roman Berbr, který se nechal zvolit na post místopředsedy za Čechy.

Před svým nástupem do vedení českého fotbalu Malík vystřídal několik atraktivních zaměstnání: jako policista vyšetřoval násilné trestné činy, později se stal obchodním ředitelem společnosti Warner Bros Entertainment nebo šéfoval marketingu ve fotbalové Slavii.

Jenže během jeho předsednictví fotbalovou asociací otřáslo několik kauz, které nyní prošetřuje policie. Jeho mandát skončil červnovou valnou hromadou, na které byl zvolen Petr Fousek, přičemž byl Malík na volebním setkání s delegáty zároveň konfrontován s některými podezřelými zakázkami, které nesly jeho podpis. Předseda Revizní a kontrolní komise Zdeněk Šimek dosluhujícímu vedení FAČR vytkl pochybení v případě kauzy dezinfekce nebo nákupu sportovních pomůcek.

Ve zprávě komise konstatovala, že "z iniciativy bývalého předsedy za Čechy Romana Berbra vznikl projekt desinfekce vnitřních prostor areálů sportovních center mládeže. Asociace uzavřela smlouvu o dílo v červnu 2020 s firmou Tymich, dokumenty připravoval právník spolku Jan Lego, podepsali je Martin Malík a Roman Berbr. Cena byla sjednána na 9 890 000 korun včetně DPH."

Komise podle Šimka provedla propočty reálnosti rozsahu prací, přičemž dospěla k názoru, že prostorová výměra není reálná a cena je mnohonásobně nadhodnocená. Dalším pochybením podle něj bylo, že zhotovitel fakturoval i za neuskutečněná plnění, fakturace obsahovaly nepravdivé údaje, v rozporu se smlouvou a realitou bylo fakturováno o 5 384 551 korun více.



"Šokující je i skutečnost, že faktury byly schvalovány pouze dvěma odpovědnými pracovníky: finančním ředitelem Liborem Kabelkou a předsedou Martinem Malíkem. Z uvedeného je zřejmé, že bylo postupováno proti předpisům FAČR, neodpovědně nelze vyloučit ani záměr vyvést prostředky z asociace," dodal Šimek.

Za Malíkova předsednictví se také loni rozhořela kauza údajného ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí fotbalové ligy a zpronevěry peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu, v jejímž rámci policisté obvinili celkem 22 lidí včetně bývalého místopředsedy Romana Berbra.