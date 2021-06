Proti Itálii bylo všechno špatně. Bylo to v komunikaci, bude to lepší, věří Bořil

Obránce Jan Bořil je přesvědčen, že čeští fotbalisté podají v úterní generálce na mistrovství Evropy proti Albánii po všech směrech jiný výkon než v pátečním přípravném utkání v Itálii, které prohráli vysoko 0:4. Hlavní podle něj bude zlepšit držení míče a komunikaci na trávníku.

"Zápas s Itálií jsme si rozebrali. Víme, že jsme všichni hráli špatně, bylo to ve všech směrech špatné. Víme, jaké jsme udělali chyby a co musíme zlepšit do zítřka a dalších zápasů," řekl při on-line tiskové konferenci Bořil.

Český celek podle něj potřebuje zkvalitnit všechny herní činnosti. "Proti Itálii se nám nic nepodařilo. Žádná kombinace, ztráceli jsme balony. Doufám, že zítra to už bude úplně o něčem jiném. Že si vyzkoušíme spoustu věcí, taktiku, co jsme si řekli. Hlavně abychom hráli s míčem a ne bez balonu. To bude alfa a omega, neztrácet balony," poznamenal Bořil.

"Proti Itálii jsme hráli de facto bez balonu. Proto jsme měli těžké nohy. Když se běhá bez balonu, je to složité. Byli jsme roztažení, vůbec jsme mezi sebou nekomunikovali. Nikdo nikomu nic neřekl. Od zítřka to musíme zlepšit, komunikace na hřišti je asi nejvíc," doplnil třicetiletý kapitán pražské Slavie.

Po náročné klubové sezoně se cítí fyzicky dobře. "Mám rád, když jsem v zátěži a hraji. Je jasné, že proti Itálii to nebylo ono, to jsme všichni viděli. Před zápasem s Itálií jsem trénoval pět dnů, předtím jsem měl 10 dní volno. To se na tom podepsalo, teď už to bude lepší," věřil Bořil.

"Bylo to specifické mít takhle 10 dní volno, zažil jsem to poprvé. Trochu jsem si odpočinul fyzicky i psychicky. Ale těšil jsem se sem hrozně. Myslím, že to dáme. Připravíme se na Euro a chceme udělat nějaký úspěch," dodal.