Stoperská krize před Eurem zažehnaná. Čelůstka i Kalas jsou v pořádku už na generálku

Fotbalisté Ondřej Čelůstka a Tomáš Kalas by o nadcházející evropský šampionát neměli přijít. Oba stopeři se už dali po zranění do pořádku a budou českému týmu k dispozici pro úterní závěrečné utkání před mistrovstvím Evropy na Letné proti Albánii.

Trenér Jaroslav Šilhavý už bude moci počítat i s útočníkem Adamem Hložkem, který na začátku soustředění v Jižním Tyrolsku nemohl naplno trénovat.

Kalas kvůli zranění vůbec nezasáhl do pátečního prvního přípravného utkání před Eurem proti Itálii, které český celek prohrál vysoko 0:4. Čelůstka kvůli problémům v oblasti kolena odehrál jen úvodní poločas a o poté musel střídat. P

o nedělním návratu mužstva z kempu v severní Itálii do Prahy oba stopeři absolvovali důkladné vyšetření, které neodhalilo vážné zranění, takže budou na generálku k dispozici.

"Samozřejmě jsme moc rádi, že jsou oba dva zdraví a můžou nastoupit. Vždy je lepší, když jsou všichni k dispozici. Jsme rádi, že zůstávají v týmu," řekl při on-line tiskové konferenci český obránce Jan Bořil.

Do utkání už by mohl zasáhnout ofenzivní univerzál Hložek. Osmnáctiletý talent, který je nejmladším hráčem ve výběru kouče Šilhavého, měl od závěru ligové sezony potíže s kyčlí. "Adam už normálně trénuje s týmem. Pokud se nic nestane, že by se mu nějak přitížilo nebo za námi přišel, že nemůže, měl by být připraven k zápasu," uvedl Šilhavý. V pořádku už je i defenzivní univerzál Tomáš Holeš, který ještě v Itálii nenastoupil z preventivních důvodů po zdravotních problémech.

Utkání s Albánií se hraje v úterý od 20:15. Do evropského šampionátu vstoupí český tým příští pondělí v Glasgow proti domácímu Skotsku.