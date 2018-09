Malík chce najít trenéra v řádu dnů. Seznam adeptů není dlouhý, uznal předseda FAČR

před 1 hodinou

Předseda FAČR Martin Malík ví, že nového trenéra národního týmu je kvůli říjnovému pokračování Ligy národů potřeba najít co nejdříve. S adepty na místo kouče chce probrat jejich vizi.

Praha - Předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík si uvědomuje, že nového reprezentačního trenéra po Karlu Jarolímovi je potřeba najít v řádu dnů, aby národní tým vedl už v říjnovém pokračování Ligy národů. Vedení FAČR podle něj pracuje se seznamem několika adeptů, který není příliš dlouhý.

"Naše kroky musí být velmi rychlé. Domnívám se, že nemáme příliš času, nemáme víc času než v řádu dní. Potřebujeme náhradu nalézt a na jménu se shodnout velmi rychle, protože už v říjnu nás čeká další reprezentační sraz a pokračování Ligy národů. A tam samozřejmě musí být věc vyřešená," řekl Malík pro web FAČR.

Asociace do poslední chvíle věřila, že změnu na lavičce nebude muset řešit už nyní v zářijovém reprezentačním termínu. Jenže po čtvrteční domácí porážce 1:2 s Ukrajinou na úvod tříčlenné skupiny B1 Ligy národů podal národní celek v pondělním přípravném duelu v Rusku ještě horší výkon a utrpěl debakl 1:5, což je jedna ze dvou nejvyšších proher v samostatné historii republiky.

"Na základě výsledku a herního projevu celého týmu s Ukrajinou jsme byli nuceni se těmito myšlenkami zabývat. Na druhou stranu jsme neměli konkrétní variantu a upřímně řečeno jsme všichni věřili tomu, že i v rámci některých plánovaných změn, ať už se jedná o sestavu nebo naše rozestavení na hřišti, bude výsledek proti Rusku jiný," uvedl Malík. "A že nám to poskytne nějaký delší čas, abychom vyhodnotili situaci a zabývali se jí. Ale vzhledem k tomu, jak vypadal zápas, tak celý proces byl samozřejmě rychlejší," dodal.

Hlavním adeptem na uvolněný post je bývalý kouč Slavie Jaroslav Šilhavý, spekuluje se také o trenérovi jednadvacítky Vítězslavu Lavičkovi či někdejším plzeňském kouči Karlu Krejčím. "Samozřejmě máme určitou představu o tom, kdo by to mohl být. Pracujeme s nějakým seznamem, není příliš dlouhý, to nebudu popírat. A teď je velmi důležité se s těmi vytypovanými jmény potkat, sednout si a říci si aktuální stav, jejich případnou vizi, co by chtěli změnit, s čím by do toho šli a co oni vnímají jako příčiny současného stavu, s kterým se potýkáme," uvedl Malík.

"A tam předpokládám, že se některé věci protnou. Pak to bude o tom, abychom vybrali nejvhodnější jméno. Jen doufám, že budeme mít šťastnou ruku a že to bude krok, který nám pomůže vrátit se zpátky na kurz, který český fotbal, pokud jde o národní tým, musí mít. Výsledky s Ukrajinou a Ruskem neodpovídají pozici, jakou máme, v jaké skupině třeba Ligy národů se nalézáme," dodal Malík.