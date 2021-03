Potvrzeno. Fotbalisté nezahájí kvalifikaci mistrovství světa v Estonsku, ale v Polsku

Česká fotbalová reprezentace odehraje příští středu úvodní venkovní zápas kvalifikace mistrovství světa proti Estonsku na neutrální půdě v polském Lublinu. Utkání měl hostit Tallinn, v pobaltské zemi ale byla zpřísněna epidemiologická opatření kvůli pandemii koronaviru. Fotbalová asociace ČR o tom informovala v tiskové zprávě.

"UEFA nás o tom informovala ve čtvrtek večer a dnes pak definitivně rozhodla o přesunu do Lublinu. Je to změna na poslední chvíli, ale vedení reprezentace i celé asociace intenzivně pracuje na tom, aby vše bylo v pořádku připravené," uvedl předseda FAČR Martin Malík.

Změna místa konání nemění nic na tom, že čeští hráči působící v německé bundeslize budou moci alespoň do tohoto utkání nastoupit. Brankář Jiří Pavlenka, obránce Pavel Kadeřábek, záložník Vladimír Darida a útočník Patrik Schick kvůli cestovním koronavirovým opatřením podle původního plánu vůbec nedorazí na sraz do Čech, z Německa přiletí v úterý rovnou do dějiště zápasu a po něm se vrátí do klubů. Do dalších dvou kvalifikačních duelů nezasáhnou, jelikož by je pak v Německu čekala dvoutýdenní karanténa.

"Organizační tým pracuje na sto procent, aby se změna místa konání zápasu dotkla mužstva co možná nejméně. Když to přeženu, tak hráčům je ve finále jedno, jestli poletí tam nebo tam, pokud bude všechno zařízené, jak jsou zvyklí. Takže si myslím, že naši přípravu ani následný výkon to neovlivní," řekl trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Český celek proti Estonsku vstoupí do světové kvalifikace. O tři dny později Šilhavého svěřenci přivítají Belgii a úvodní březnový blok zakončí venkovním zápasem ve Walesu.