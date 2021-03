Prázdné tribuny? Zapomeňte, zápasy bez fanoušků na Euru nechceme, vzkazuje UEFA

Hokej

Místo životní sezony ležel v černém pokoji. V Rusku se léčit nechcete, vypráví Abdul

Aniž by hrál extraligu, dostal se Jindřich Abdul do KHL. Přestože na pravé oko vidí jen z dvaceti procent. Ale v Čerepovci to pro něj nebyl žádný med.