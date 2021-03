Nemohli jsme nic dělat. Reprezentace smí využít opory z Německa jen v jednom zápase

Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý bude moci využít hráče působící v bundeslize pouze v prvním z úvodních tří utkání kvalifikace mistrovství světa proti Estonsku.

Brankář Jiří Pavlenka, obránce Pavel Kadeřábek, záložník Vladimír Darida a útočník Patrik Schick kvůli cestovním koronavirovým opatřením vůbec nepřicestují na sraz do Čech, z Německa se přesunou rovnou na zápas do Tallinnu a po něm se od národního týmu odpojí. V dalších dvou březnových kvalifikačních zápasech s Belgií a ve Walesu bude bundesligové kvarteto scházet.

"Pokud by jeli do Česka a Velké Británie, museli by následně v Německu do karantény, takže je kluby pustí právě jen na první zápas. Pokud hrozí pětidenní a delší karanténa, kluby nemusí hráče podle platných pravidel uvolnit," řekl při on-line tiskové konferenci manažer týmu Libor Sionko.

"Jsem rád, že kluci odehrají aspoň jedno utkání, jsou to pro nás důležití hráči. Nemohli jsme nic dělat. Jsem rád, že vedení nám vyšlo vstříc a podařilo se to dát dohromady aspoň na jeden zápas," dodal Šilhavý.

V nominaci překvapivě schází kapitán Bořek Dočkal ze Sparty. "Nebylo to jednoduché rozhodnutí. S Bořkem jsem samozřejmě mluvil, vzal to jako profík. Směrem k letnímu Euru to nic neznamená, o nominaci bude bojovat stejně jako další hráči," poznamenal Šilhavý.

Český trenér povolal 27 hráčů, což je vyšší počet než obvykle. Úplný nováček v nominaci není. Národnímu celku scházejí fotbalisté z Plzně, protože Viktoria je aktuálně kvůli několika pozitivním testům na koronavirus v karanténě. I proto kouč vsadil na některé méně zkušené hráče.

Šanci dostali liberecký záložník Jakub Pešek a velmi překvapivě mladoboleslavský křídelník Tomáš Malínský, kteří mají na kontě zatím jen jeden reprezentační start. Stoper David Zima ještě za "áčko" vůbec nenastoupil, povolán ale už byl na podzim a nyní je v týmu na úkor startu za jednadvacítku v březnové části Eura.

"Jakub Pešek byl v reprezentaci zatím jednou, v narychlo poskládaném mužstvu loni v září proti Skotsku, když původní kádr musel do karantény. Vidíme v něm potenciál, takže šanci si určitě zaslouží. Podobně je na tom Tomáš Malínský, který se nám do kádru hodí typologicky," uvedl Šilhavý.

"David Zima už s námi byl, když se připojil na několik závěrečných dnů listopadového srazu. Navíc předvádí výborné výkony ve Slavii, i když je mu pořád jen 20 let," dodal Šilhavý.

Český tým, který se v létě představí na odloženém mistrovství Evropy, čekají první tři zápasy v letošním roce. Reprezentace naposledy hrála v listopadu, kdy v Lize národů ovládla skupinu B2 a postoupila do elitní divize A.

Příští středu národní celek nastoupí v Estonsku, o tři dny později přivítá v pražském Edenu aktuálního lídra žebříčku FIFA Belgii a v úterý 30. března se představí ve Walesu.

Zbylým soupeřem v kvalifikaci je Bělorusko. Přímý postup na šampionát do Kataru v příštím roce si zajistí pouze vítěz skupiny, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí.

Nominace české fotbalové reprezentace na zápasy kvalifikace mistrovství světa v Estonsku (24. března v Tallinnu), s Belgií (27. března v Praze) a ve Walesu (30. března v Cardiffu):