"Lvíčata" drží v evropské kvalifikaci šanci na přímý postup, vydřela výhru v Albánii

Čeští fotbalisté do 21 let zvítězili v sedmém z deseti utkání kvalifikační skupiny o mistrovství Evropy v Albánii 1:0 a drží naději na první místo v tabulce a přímý postup. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka rozhodli v 35. minutě, kdy si vstřelil vlastní gól domácí Sergio Kalaj. "Lvíčata" navázala na úvodní podzimní výhru 4:0 nad Albánií z Českých Budějovic.

Radost českých fotbalistů do 21 let. | Foto: ČTK

Český celek v probíhající kvalifikaci zvítězil popáté a poprvé po dvou utkáních a upevnil si vedení v tabulce o šest bodů před druhou Anglií, která má ale k dobru tři zápasy včetně večerního souboje s outsiderem z Andorry.

"Výsledek je vzhledem k většímu počtu šancí spravedlivý. Pro nás to jsou samozřejmě důležité body, protože jsme díky tomu ve velmi dobré pozici v tabulce. Je to důležitá výhra, ale pořád je to zápas proti Albánii. Naším úkolem musí být připravit se na mnohem zvučnější soupeře," řekl na tiskové konferenci Suchopárek.

Na závěrečný turnaj do Rumunska a Gruzie přímo postoupí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst, zbylých osm týmů z druhých příček čeká baráž. Suchopárkův výběr se v úterý představí v Andoře a skupinu zakončí v červnu domácími duely s Anglií a Andorrou.

Český tým postrádal zraněné Čvančaru s Juráskem a také potrestaného Karabce. I bez těchto opor začali hosté v Elbasanu aktivněji, první velkou šanci ale měli Albánci. Cara v 17. minutě donutil k zákroku brankáře Kováře. V 35. minutě Češi otevřeli skóre. Šulc nacentroval z pravé strany, Ostrák vrátil hlavou míč před branku k Valentovi a domácí obránce Kalaj si srazil balon do sítě.

Po změně stran Albánci přidali, ale k vyloženým šancím se příliš nedostávali. Naopak na druhé straně mohli několikrát pojistit vedení Češi. Sejkovu technickou ránu z přímého kopu vytáhl u tyče Simoni, který vyrazil i v 82. minutě i hlavičku Součka po rohu a o čtyři minuty později únik dalšího střídajícího hráče Fily. V závěru nastavení hlavou zamířil nad domácí Tuci.

"Soupeř byl velice dobrý ve hře s míčem i bez něj. V některých chvílích byl pohyblivější, ale bránili jsme velice solidně v bloku. Dvakrát nás také podržel brankář Matěj Kovář. Je škoda, že jsme nepřidali aspoň druhou branku, protože by to bylo rozhodnuté mnohem dříve. Na ofenzivní fázi musíme dál pracovat," uvedl Suchopárek.

Kvalifikace mistrovství Evropy 2023 fotbalistů do 21 let - skupina G:

Albánie - ČR 0:1 (0:1)

Branka: 35. vlastní Kalaj. Rozhodčí: Carvalho Nobre - Ribeiro, Vila Pereira (všichni Portug.). ŽK: Karrica, Dobra, Muci - Daněk, Sejk, Souček.

Sestavy:

Albánie: Simoni - Mitaj, Kalaj, Ismajlgeci (37. Dobra) - Ndrecka, Muci, Celhaka, Kraja (83. Toci), Marku - Karrica (83. Syla), Cara (62. Tuci). Trenér: Bushi.

ČR: Kovář - Gabriel, Vitík, Hranáč, Fukala - Kaloč, Žambůrek - Ostrák (58. Daněk), Valenta (73. Souček), Šulc (90.+3 Cedidla) - Sejk (73. Fila). Trenér: Suchopárek.

Kosovo - Slovinsko 0:0.

20:45 Anglie - Andorra.

Tabulka: